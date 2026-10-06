Karadeniz'de tanker vuruldu: Uyarılar peş peşe geliyor, sahiller kapatıldı!

Rusya’nın Karadeniz kıyısındaki Soçi kenti açıklarında bir tankerde büyük bir yangın çıktı. Kıyıdan kilometrelerce uzaktan görülen alevler ve yoğun siyah duman paniğe neden olurken, Sirius Federal Bölgesi yönetimi güvenlik gerekçesiyle bazı plajları geçici olarak kapattı.

Alevlerin yükseldiği olayın olası bir saldırı sonucu meydana gelmiş olabileceği öne sürülürken, Rus makamlarından yangının kesin nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

SOÇİ AÇIKLARINDA ALEVLER YÜKSELDİ

6 Ekim akşamı Soçi açıklarında bir gemide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Görgü tanıklarının paylaştığı görüntülerde, denizdeki gemiden yükselen yoğun siyah duman ve büyük alevler dikkat çekti.

Yangının kentin farklı noktalarından görülebildiği bildirilirken yerel kaynaklar, yanan geminin bir tanker olduğunu, kıyıdan uzakta ve hareketsiz halde bulunduğunu aktardı.

SALDIRI İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının çıkış nedenine ilişkin resmi makamlardan henüz net bir açıklama gelmezken, bazı Rus ve Ukrayna merkezli kaynaklarda geminin insansız deniz aracı veya başka bir saldırı sonucu hedef alınmış olabileceği iddia edildi.

Ancak söz konusu iddia şu aşamada bağımsız kaynaklarca doğrulanmış değil. Öte yandan bazı yerel kaynaklar, yangın öncesinde Soçi sakinlerinin herhangi bir güçlü patlama sesi duymadığını aktardı, bu durum olayın nasıl başladığına dair soru işaretlerini artırdı.

PLAJLAR KAPATILDI, DIŞARI ÇIKMAYIN UYARISI YAPILDI

Yaşanan olayın ardından Sirius Federal Bölgesi yönetimi, güvenlik gerekçesiyle bazı plajların geçici olarak kapatıldığını ve deniz ile hava durumunun takibe alındığını duyurdu. Yönetim, bölge sakinlerinden ve turistlerden açık alanlarda uzun süre bulunmamalarını ve mümkünse pencerelerini açmamalarını istedi.

Yangının nedeni, geminin mürettebat durumu ve olası can kayıplarına ilişkin resmi bilgilerin netleşmesi bekleniyor. (AA)