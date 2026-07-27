Karadeniz’de saldırıya uğrayan kuru yük gemisi bir hafta sürüklendikten sonra battı

Odessa açıklarında üç seyir füzesiyle vurulan Golden Leo isimli ticari gemi, aldığı ağır hasar sonucu bir hafta sürüklendikten sonra battı. Saldırıda dokuz mürettebat ve bir kılavuz kaptan yaşamını yitirdi.

Ukrayna Deniz Kuvvetlerinin açıklamasına göre, Gine-Bissau bayraklı Golden Leo isimli ticari gemi 19 Temmuz’da Çornomorsk Limanı’ndan ayrılarak Ukrayna’nın denetimindeki deniz koridoru üzerinden Romanya yönüne ilerliyordu. Geminin seyri sırasında üç Rus seyir füzesinin hedefi olduğu bildirildi. Füzelerin geminin üst yapı ve yaşam alanlarına isabet etmesi sonucu yangın çıktı ve gemi ağır hasar aldı.

Saldırı sırasında gemide Hindistan ve Suriye vatandaşlarından oluşan 17 kişilik mürettebat bulunuyordu. Ukraynalı yetkililer, saldırıda dokuz mürettebat ile gemiye eşlik eden Ukraynalı kılavuz kaptanın hayatını kaybettiğini açıkladı. Arama kurtarma ekipleri sekiz mürettebatı gemiden çıkarırken, kurtarılan denizcilerden bazılarının yaralandığı belirtildi.

BİR HAFTA SÜRÜKLENDİKTEN SONRA BATTI

Deniz Haber Ajansı'nda yer alan habere göre saldırının ardından hareket kabiliyetini kaybeden Golden Leo, yaklaşık bir hafta boyunca Odessa kıyıları yakınında sürüklendi. Ağır hasar nedeniyle su almaya devam eden gemi, 26 Temmuz’da yan yatarak alabora oldu ve battı.

Geminin neden daha önce limana çekilemediği konusunda Ukrayna makamlarından ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Rusya yanlısı kaynaklar, Ukrayna’nın yeni bir saldırı ihtimali nedeniyle gemiyi çekemediğini öne sürdü ancak bu iddia bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı. Reuters’ın aktardığına göre Rusya, saldırıya ve geminin batmasına ilişkin doğrudan bir açıklama yapmadı.

HİNDİSTAN’DAN DİPLOMATİK TEPKİ VE YÜK AÇIKLAMASI

Ölen denizcilerden dördünün Hindistan vatandaşı olduğu Hindistan Dışişleri Bakanlığı tarafından doğrulandı. Yeni Delhi yönetimi saldırının ardından Rusya’nın üst düzey bir diplomatını bakanlığa çağırarak ticari gemilerin hedef alınmasını kınadı.

Rusya, silah ve askerî malzeme taşıdığını düşündüğü gemileri hedef almaya devam edeceğini açıklarken; Ukrayna, Golden Leo’nun yalnızca mısır taşıyan sivil bir ticaret gemisi olduğunu bildirdi. Hindistan Dışişleri Bakanlığı da geminin askerî yük taşıdığı iddiasını reddederek yükün tahıldan oluştuğunu açıkladı.

GEMİYE İLİŞKİN TEKNİK VE MÜLKİYET BİLGİLERİ

Golden Leo’nun “Türk kuru yük gemisi” olmadığı; LSEG ve açık denizcilik kayıtlarına göre Gine-Bissau bayrağı taşıdığı ve Mumbai merkezli Ocean Grace Shipping şirketine ait olduğu kaydedildi.

IMO numarası 9181833 olan gemi 1998 yılında inşa edildi. Yaklaşık 100 metre uzunluğundaki genel kargo gemisinin 7 bin 334 ton taşıma kapasitesi bulunuyordu. Saldırı ve geminin batması, Odessa bölgesindeki limanlara uğrayan ticari gemilerin karşı karşıya olduğu güvenlik risklerinin artış gösterdiği bir dönemde gerçekleşti.