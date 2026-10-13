Karadeniz’de İHA ve İDA’lar 16 kişilik gemiyi vurdu: 11 denizci kayboldu!

Karadeniz'de, Bulgaristan açıklarında seyreden ve bünyesinde Suriyeli mürettebatın da yer aldığı bir gemi, insansız hava aracı (İHA) ve insansız deniz araçlarının (İDA) hedefi oldu. Düzenlenen saldırının ardından gemi tamamen sulara gömüldü.

"HS DIGNITY" 1 İHA VE 2 İDA İLE VURULDU

Suriye Denizciler Sendikası tarafından yapılan açıklamaya göre, Karadeniz'de Bulgaristan kıyılarına yakın bir noktada seyreden "HS DIGNITY" isimli gemi saldırıya uğradı. Geminin 1 İHA ve 2 İDA ile hedef alındığı bildirildi. Saldırı sonrası 14'ü Suriye uyruklu olmak üzere toplam 16 kişilik mürettebatın bulunduğu gemi battı.

5 KİŞİ KURTARILDI, 11 DENİZCİ KAYIP OLARAK ARANIYOR

Dehşete düşüren olayın ardından bölgede vakit kaybetmeksizin geniş çaplı bir arama kurtarma operasyonu başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında şu ana kadar mürettebattan 5 kişi sağ olarak kurtarıldı. Kayıp durumda olan 11 denizciyi arama çalışmaları ise 6 bot ve 2 helikopterin katılımıyla aralıksız şekilde sürdürülüyor. (AA)