Karadeniz semalarında dijital müdahale şüphesi: Bakanı taşıyan uçakta elektronik sistemler durdu

Karadeniz üzerinde son günlerde artan İngiltere-Rusya gerilimine ilişkin dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, İngiltere Savunma Bakanı John Healey’nin bulunduğu askeri jet, Rusya sınırına yakın bir bölgede uçarken elektronik karıştırmaya maruz kaldı.

Olayın, Çarşamba günü Karadeniz semalarında İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne (RAF) ait keşif uçağı ile Rus savaş uçakları arasında yaşanan kritik gerilimden sadece bir gün sonra meydana geldiği belirtildi.

GPS DEVRE DIŞI BIRAKILDI

İddialara göre Healey, Estonya’daki İngiliz birliklerine gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Perşembe günü ülkesine dönmek üzere havalandı. Ancak Dassault Falcon 900LX tipi jet, Rusya’ya yakın hava sahasında ilerlediği sırada elektronik sistemlerde ciddi sorunlar yaşamaya başladı.

Uçaktaki GPS sisteminin uçuş boyunca tamamen devre dışı kaldığı belirtilirken, yolcuların kullandığı cep telefonları ve dizüstü bilgisayarların da internete erişemediği ifade edildi. Pilotların yaklaşık 3 saat boyunca alternatif navigasyon sistemleriyle uçuşu sürdürdüğü ve uçağın güvenli şekilde rotasına devam ettiği aktarıldı.

Uçakta gazeteciler ve fotoğrafçıların da bulunduğu, yaşanan teknik aksaklık nedeniyle kısa süreli panik oluştuğu kaydedildi.

ARKASINDA RUSYA MI VAR?

İngiliz gazetesi The Telegraph’a konuşan savunma kaynakları, elektronik müdahalenin arkasında Rusya’nın olabileceğini öne sürdü. Ancak saldırının doğrudan Healey’yi hedef alıp almadığı konusunda net bir değerlendirme yapılmadığı belirtildi.

The Times gazetesi ise uçağın rotasının açık kaynak uçuş takip sistemlerinden izlenebildiğine dikkat çekerek, herhangi bir karmaşık istihbarat operasyonuna gerek duyulmadan hedef tespiti yapılmış olabileceğini yazdı.

İngiliz yetkililer olay sonrası yaptıkları açıklamada, “Bu durum Rusya’nın sorumsuz ve pervasız müdahalelerinden biri. RAF, bu tür tehditlerle başa çıkabilecek hazırlığa sahiptir” ifadelerini kullandı.

BİR UÇAK DAHA HEDEF ALINMIŞTI

Gerilim, İngiltere Savunma Bakanlığı’nın kısa süre önce Karadeniz üzerinde yaşanan başka bir olayı kamuoyuna duyurmasının ardından daha da büyüdü. Bakanlık açıklamasına göre iki Rus savaş uçağı, silahsız bir RAF keşif uçağını “tehlikeli ve saldırgan” şekilde taciz etti.

Açıklamada, Rus Su-35 savaş uçağının İngiliz keşif uçağına kritik seviyede yaklaşarak bazı acil durum sistemlerinin devreye girmesine neden olduğu belirtildi. Bir Rus Su-27’nin ise RAF’a ait Rivet Joint keşif uçağının önünden yaklaşık 6 metre mesafede defalarca geçtiği ifade edildi.

Karadeniz hattında yaşanan son olaylar, NATO ile Rusya arasındaki elektronik savaş ve hava sahası geriliminin yeni bir boyuta taşındığı yorumlarına neden oldu.