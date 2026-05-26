Kapıda büyük sürpriz: Bir ülke daha Türk vatandaşlarına uygulanan giriş ücretini kaldırdı

Güney Asya’nın en çok ziyaret edilen ada ülkelerinden biri olan Sri Lanka, turizm politikalarında önemli bir değişikliğe gitti. Kolombo yönetimi, yabancı turist akışını artırmak ve ülke ekonomisine daha fazla döviz girişi sağlamak amacıyla yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi.

Alınan kararla birlikte Türk vatandaşlarının ülkeye girişinde uygulanan 50 dolarlık turistik giriş ücreti tamamen kaldırıldı. 25 Mayıs 2026 itibarıyla yürürlüğe giren uygulama, Türkiye’den Sri Lanka’ya seyahat etmeyi planlayanlar için maliyet avantajı ve daha hızlı giriş imkânı sunuyor.

ÜLKE ZİYARETÇİ SAYISINI ARTIRMAYI HEDEFLİYOR

Yetkililer, bu adımın sadece Türkiye’ye özel bir kolaylık olmadığını, genel olarak turizm rekabetinde daha güçlü bir konum elde etme stratejisinin parçası olduğunu belirtti. Özellikle Asya bölgesinde Tayland, Malezya ve Endonezya gibi ülkelerin turist çekme yarışını hızlandırması, Sri Lanka’yı da benzer teşvikler uygulamaya yönlendirdi.

Turizm uzmanlarına göre bu tür adımlar, ülkeye gelen ziyaretçi sayısında ciddi artış yaratabiliyor. Sri Lanka’nın hedefi ise hem havalimanı giriş süreçlerini hızlandırmak hem de daha fazla turistin ülkeyi tercih etmesini sağlamak.

KONTROLSÜZ GEÇİŞ YANILGISINA DİKKAT

Öte yandan uzmanlar, giriş ücretinin kaldırılmasının sınır kapılarında kontrolsüz geçiş anlamına gelmediğini özellikle vurguladı. Yolculardan hâlâ dönüş bileti, konaklama rezervasyonu ve yeterli maddi kaynak gibi belgeler talep ediliyor. Bu nedenle seyahat planı yapanların, güncel giriş koşullarını resmi konsolosluk kaynaklarından kontrol etmesi önerildi.

Yeni düzenlemeyle birlikte Sri Lanka’nın Türk turistler için daha cazip destinasyonlardan biri haline gelmesi bekleniyor.