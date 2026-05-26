Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Dünya Kapıda büyük sürpriz: Bir ülke daha Türk vatandaşlarına uygulanan giriş ücretini kaldırdı

Kapıda büyük sürpriz: Bir ülke daha Türk vatandaşlarına uygulanan giriş ücretini kaldırdı

Sri Lanka, turizmde rekabeti artırmak için dikkat çeken bir karara imza attı. Ülke, Türk vatandaşlarından alınan 50 dolarlık giriş ücretini kaldırarak seyahatleri önemli ölçüde kolaylaştırdı. Yeni düzenleme 25 Mayıs 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Kapıda büyük sürpriz: Bir ülke daha Türk vatandaşlarına uygulanan giriş ücretini kaldırdı

Güney Asya’nın en çok ziyaret edilen ada ülkelerinden biri olan Sri Lanka, turizm politikalarında önemli bir değişikliğe gitti. Kolombo yönetimi, yabancı turist akışını artırmak ve ülke ekonomisine daha fazla döviz girişi sağlamak amacıyla yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi.

Tayland'dan Türkiye ve 92 ülke için karar: O ziyaretler için artık vize gerekecekTayland'dan Türkiye ve 92 ülke için karar: O ziyaretler için artık vize gerekecek

Alınan kararla birlikte Türk vatandaşlarının ülkeye girişinde uygulanan 50 dolarlık turistik giriş ücreti tamamen kaldırıldı. 25 Mayıs 2026 itibarıyla yürürlüğe giren uygulama, Türkiye’den Sri Lanka’ya seyahat etmeyi planlayanlar için maliyet avantajı ve daha hızlı giriş imkânı sunuyor.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

ÜLKE ZİYARETÇİ SAYISINI ARTIRMAYI HEDEFLİYOR

Kapıda büyük sürpriz: Bir ülke daha Türk vatandaşlarına uygulanan giriş ücretini kaldırdı - Resim : 3

Yetkililer, bu adımın sadece Türkiye’ye özel bir kolaylık olmadığını, genel olarak turizm rekabetinde daha güçlü bir konum elde etme stratejisinin parçası olduğunu belirtti. Özellikle Asya bölgesinde Tayland, Malezya ve Endonezya gibi ülkelerin turist çekme yarışını hızlandırması, Sri Lanka’yı da benzer teşvikler uygulamaya yönlendirdi.

Turizm uzmanlarına göre bu tür adımlar, ülkeye gelen ziyaretçi sayısında ciddi artış yaratabiliyor. Sri Lanka’nın hedefi ise hem havalimanı giriş süreçlerini hızlandırmak hem de daha fazla turistin ülkeyi tercih etmesini sağlamak.

KONTROLSÜZ GEÇİŞ YANILGISINA DİKKAT

Öte yandan uzmanlar, giriş ücretinin kaldırılmasının sınır kapılarında kontrolsüz geçiş anlamına gelmediğini özellikle vurguladı. Yolculardan hâlâ dönüş bileti, konaklama rezervasyonu ve yeterli maddi kaynak gibi belgeler talep ediliyor. Bu nedenle seyahat planı yapanların, güncel giriş koşullarını resmi konsolosluk kaynaklarından kontrol etmesi önerildi.

Yeni düzenlemeyle birlikte Sri Lanka’nın Türk turistler için daha cazip destinasyonlardan biri haline gelmesi bekleniyor.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
Türkiye Turizm Vize
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro