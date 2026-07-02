Kapı açılınca kabus ortaya çıktı! 16 çocuk yıllarca tek odaya hapsedilmiş

ABD'nin Ohio eyaletine bağlı, nüfusu bin kişinin altında olan Hamden köyünde gerçekleştirilen bir arama sırasında ortaya çıkan manzara, güvenlik güçlerini bile dehşete düşürdü. Başka bir soruşturma kapsamında alınan arama kararıyla girilen harap evde, aynı aileden 16 çocuğun uzun yıllar boyunca ağır ihmal ve istismar koşullarında yaşadığı belirlendi.

Yetkililerin yaptığı incelemeye göre yaşları 18 ay ile 18 arasında değişen çocukların büyük bölümü son dört yıl boyunca tek bir odada tutuldu. Evin tamamının hijyen koşullarından yoksun olduğu, odalarda ve ortak yaşam alanlarında insan dışkısı bulunduğu tespit edildi.

"HAYVANLARIMIZA DAHA İYİ BAKIYORUZ"

Vinton Bölge Şerifi Ryan Cain, baskın sırasında karşılaştıkları tabloyu meslek hayatının en ağır olaylarından biri olarak nitelendirdi.

Cain, "Kendi besi hayvanlarımıza bile bu çocuklardan daha iyi bakıyorduk. Gördüğümüz manzara tamamen iğrençti." ifadelerini kullandı.

KENDİ ADINI BİLE SÖYLEYEMİYOR

Ohio Başsavcısı Andy Wilson da çocukların durumunun uzun süreli ihmalin boyutunu gözler önüne serdiğini söyledi.

Yetkililerin aktardığı bilgilere göre bazı çocukların konuşamadığı tespit edilirken, zihinsel engelli olduğu belirtilen 18 yaşındaki en büyük çocuğun kendi adını dahi söyleyemediği öğrenildi.

Operasyonun ardından yedi çocuk hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan iki çocuk helikopter ambulanslarla travma merkezlerine sevk edilirken, çocuklardan birinin kritik durumda olduğu ve solunum cihazına bağlı olarak tedavisinin sürdüğü bildirildi.

20 YIL BOYUNCA RESMİ KAYITLARDAN KAÇTILAR

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, ailenin yaklaşık 20 yıldır Güney Ohio'da farklı adreslere taşınarak yaşamını sürdürdüğünü belirledi.

Çocukların hiçbirinin okula kayıt yaptırılmadığı, sağlık kontrollerinin düzenli olarak gerçekleştirilmediği ve devlet kurumlarında çocuklara ilişkin neredeyse hiçbir resmi kaydın bulunmadığı tespit edildi. Yetkililer, bu yöntem sayesinde ailenin yıllarca kamu kurumlarının denetiminden uzak kalmayı başardığını ifade etti.

"TAM ANLAMIYLA VAHŞET"

Soruşturmayı yürüten Savcı William Archer, olayın insan kaçakçılığı kapsamında değerlendirilmediğini belirterek yaşananları "tam anlamıyla aile içinde yaşanan vahşet" olarak tanımladı.

KOMŞULAR HABERSİZ

Olayın ardından konuşan mahalle sakinleri ise yıllardır yanlarında yaşayan aileye rağmen evde çocuk bulunduğunu hiç fark etmediklerini söyledi.

60 yaşındaki komşu Joseph Stewart, ailenin taşındığı günden bu yana evin çevresinde tek bir çocuk bile görmediğini ifade etti.

Bir diğer komşu, 64 yaşındaki Petey Angels ise Hamden gibi sakin bir yerleşim yerinde böyle bir olayın yaşanmasının akıl almaz olduğunu belirterek, "Burada böyle şeylerin yaşanacağını asla düşünmezdik." dedi.

TÜM AİLE TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında çocukların anne ve babasının yanı sıra büyükanne ile büyükbaba da gözaltına alındı.

Dört şüpheli hakkında çocukları tehlikeye atma ve ciddi fiziksel zarara neden olma suçlamaları yöneltildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılar haklarındaki suçlamaları reddederken, hakim her biri için 300 bin dolar kefalet bedeli belirledi.

Yetkililer, çocukların koruma altına alındığını ve olayla ilgili hem cezai soruşturmanın hem de çocukların sağlık ve rehabilitasyon süreçlerinin titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.