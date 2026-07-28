Kanser yapan bebek pudrası skandalında milyar dolarlık itiraf

Johnson & Johnson, federal ve eyalet mahkemelerinde devam eden talk bazlı ürün davalarının kapsamlı şekilde çözümlenmesi amacıyla davacıları temsil eden hukuk bürolarıyla anlaşmaya vardı. Şirket, 5,5 milyar dolarlık ödeme taahhüdü içeren bir uzlaşma önerisinde bulundu. Şirket, aynı zamanda ürünlerinin kansere yol açmadığını kanıtlayamadığını kabul etti.

ŞİRKETTEN MİLYAR DOLARLIK UZLAŞMA ÖNERİSİ

Önerilen anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için, kalan taleplerin en az yüzde 95'ini temsil eden davacıların sürece katılması gerekiyor. Söz konusu uzlaşma, mahkemenin şirket lehine verdiği bir kararın ve davacı tarafın Johnson & Johnson'ın talk ürünlerinin yumurtalık kanserine yol açtığını kanıtlayamadığını kabul etmesinin ardından geldi.

DAVALAR 15 YILDIR DEVAM EDİYOR

Anlaşma kapsamında şirket, ilk ödemeyi 2027 yılında en fazla 3 milyar dolar olarak yapacak; 2028 yılından önce ise ek bir ödeme yapılmayacak. Bu adımla, Johnson & Johnson aleyhine yaklaşık 15 yıldır devam eden davaların nihai olarak sonuçlandırılması hedefleniyor.

ŞİRKET GÜVENLİ OLDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ

Johnson & Johnson, küresel ürün portföyünü değerlendirmesi kapsamında 2023 yılında talk bazlı "Johnson's Baby" pudrasının dünya genelindeki satışını durdurmuştu. Şirket, araştırmaların talkın güvenli olduğunu, asbest içermediğini ve kansere yol açmadığını gösterdiğini savunuyor.

(AA)