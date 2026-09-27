Kanada'da helikopter kazası: 4 kişi hayatını kaybetti

Kanada'nın Montreal kenti yakınlarında, tehlike sinyali verdikten hemen sonra yere çakılan ve alev alan özel bir helikopterde 4 kişi hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri ve havacılık uzmanları kazanın nedenini aydınlatmak üzere geniş çaplı bir soruşturma başlatırken, yetkililer kurbanların kimlik tespit sürecinin günler alacağını bildirdi.

OLAY YERİNDE CAN PAZARI: KURTULAN OLMADI

Kanada'nın Quebec Eyalet Polisi'nin BBC'ye bildirdiği verilere göre kaza, Montreal'e 50 kilometre mesafedeki küçük bir yerleşim yerinde gerçekleşti. Acil durum ekipleri, cumartesi öğleden sonra yerel saatle 14.30'dan kısa bir süre sonra Sainte-Brigide-d'Iberville bölgesine ulaştı.

Olay yerine giden ekipler, hava aracını alevler içinde buldu. Sağlık görevlileri, helikopterde bulunan dört kişinin de olay yerinde yaşamını yitirdiğini açıkladı.

DÜŞÜŞTEN ÖNCE GELEN İMDAT ÇAĞRISI

Güvenlik güçlerine yapılan ilk acil durum çağrısında, hava aracının teknik bir arıza veya tehlike durumu yaşadığı, ardından düşerek alev almış olabileceği kaydedildi. İtfaiye ekipleri, gelen çağrıdan bir saat sonra yangını kontrol altına aldı.

Buna karşın uzman personeller, yerel saatle 22.00'ye kadar kaza alanındaki incelemelerini aralıksız sürdürdü. Polis Çavuşu Audrey-Anne Bilodeau, düşen aracın özel bir helikopter olduğunu belirtti. Bilodeau, enkaz sahasının Highway 10 otoyolu çıkışındaki Rang des Écossais yolu yakınlarında bulunduğunu aktardı.

AĞIR SUÇLAR BİRİMİ VE ULAŞIM KURULU SAHADA

Kazanın teknik nedenlerini ve olası ihmalleri belirlemek amacıyla resmi bir soruşturma başlatıldı. İncelemeyi, Quebec Eyalet Polisi'nin (Sûreté du Québec) Ağır Suçlar Birimi yürütüyor.

Olay yeri inceleme teknisyenleri ile Kanada Ulaşım Güvenliği Kurulu'na bağlı müfettişler, kazanın kesin nedenini ortaya çıkarmak adına enkaz sahasında ortak çalışma gerçekleştiriyor.

KİMLİK TESPİTİ GÜNLER ALACAK

Kazada yaşamını yitiren dört kişinin kimlikleri henüz kamuoyuna açıklanmadı.

Cenazeler üzerindeki kimlik belirleme çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Polis Çavuşu Audrey-Anne Bilodeau, bu sürecin "birkaç gün sürebileceğini" dile getirdi.