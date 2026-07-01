Kaldırımlarda hareketsiz bedenler… Uyuşturucu krizi görüntüleri gündem oldu

ABD’nin Pennsylvania eyaletine bağlı Philadelphia kentinde farklı semtlerden gelen video kayıtları, şehirdeki uyuşturucu kullanımına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerde çok sayıda kişinin kamusal alanlarda uzun süre hareketsiz kaldığı, bazılarının ise ayakta durmakta zorlanarak bilinç bulanıklığı yaşadığı görüldü.

GÜNLÜK YAŞAMIN PARÇASI

Kent genelinde kaydedilen sahnelerde, bazı bireylerin kaldırımlara yığıldığı, bazılarının ise sokak aralarında adeta donmuş halde dakikalarca hareketsiz kaldığı dikkat çekti. Görüntülerdeki bu tablo, bölgede uzun süredir tartışılan uyuşturucu krizinin günlük yaşamın bir parçasına dönüştüğü yorumlarını beraberinde getirdi.

Buna karşın çevredeki bazı sakinlerin bu manzaralara alışmış şekilde rutin yaşamlarını sürdürmesi, sosyal medyada en çok dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu. Görüntüler, “normalleşen kriz” tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

DEVLET POLİTİKALARI YETERSİZ KALIYOR

Sosyal medyada paylaşılan videolar büyük yankı uyandırırken, bazı kullanıcılar bu sahneleri “distopik bir tablo” olarak yorumladı. Ancak uzmanlar, bu tür tanımlamaların ötesinde durumun ciddi bir halk sağlığı krizi olduğuna dikkat çekerek, yalnızca güvenlik değil; tedavi, önleme ve sosyal destek politikalarının da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

HIZLA YAYILIYOR

Uzmanlara göre bu tablonun en önemli nedenlerinden biri, son yıllarda ABD’de hızla yayılan sentetik opioid fentanil. Düşük üretim maliyeti ve son derece yüksek bağımlılık potansiyeli nedeniyle yaygınlaşan bu madde, çok küçük dozlarda dahi ciddi bilinç kaybına ve hayati risklere yol açabiliyor. Kullanıcıların kısa sürede yönelim ve denge kaybı yaşadığı, bu nedenle sokakta “donmuş” gibi görünen görüntülerin ortaya çıktığı belirtiliyor.

Philadelphia’daki görüntüler, ABD’de uzun süredir tartışılan uyuşturucu krizinin geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne serdi.