“Kalbi 14 yaş genç” denmişti… Trump kapsamlı sağlık kontrolünden geçecek

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın bu ay sonunda kapsamlı sağlık taramasından geçirileceğini açıkladı. Açıklamaya göre Trump, 26 Mayıs’ta Maryland’de bulunan Walter Reed Askeri Sağlık Merkezi’nde rutin diş ve genel sağlık kontrollerine katılacak.

Başkanlık makamından yapılan bilgilendirmede, söz konusu muayenelerin düzenli önleyici sağlık hizmetleri kapsamında gerçekleştirileceği belirtildi. Kontrollerin ardından kamuoyuna yeni bir sağlık raporu sunulup sunulmayacağı ise henüz netleşmedi.

SON TARAMA 2025'TE YAPILDI

Önümüzdeki ay 80 yaşına girecek olan Trump, seçim süreci boyunca fiziksel dayanıklılığı ve zihinsel performansına ilişkin eleştirilere sık sık yanıt veriyor. ABD Başkanı, katıldığı mitinglerde ve televizyon programlarında sağlık durumunun son derece iyi olduğunu savunmuştu.

Trump’ın son kapsamlı sağlık değerlendirmesi Ekim 2025’te yapılmıştı. O dönem yayımlanan doktor raporunda, başkanın kalp-damar sisteminin oldukça güçlü durumda olduğu belirtilmiş, biyolojik yaşının ise gerçek yaşından yaklaşık 14 yıl daha genç seviyede ölçüldüğü aktarılmıştı.

Manyetik rezonans görüntüleme (MR) sonuçlarının da olumlu çıktığını söyleyen Trump, yoğun çalışma temposunu herhangi bir sağlık sorunu yaşamadan sürdürdüğünü ifade etmişti.

Yaklaşan yeni kontrollerin ardından Beyaz Saray’ın paylaşacağı rapor, Trump’ın sağlık durumuna ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirebilir.