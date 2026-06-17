Kahve sevkiyatı arasında tonlarca kokain çıktı

Kolombiya'nın Cartagena Limanı'nda güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, İspanya'nın Valencia Limanı'na gönderilmesi planlanan bir kahve sevkiyatına gizlenmiş 2 ton 400 kilogram kokain bulundu. Ulusal basında yer alan haberlere göre, uyuşturucu madde kahve çuvalları ve kahve türevleri arasına saklanmıştı.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU TESLİM EDİLDİ

Güvenlik güçleri, operasyonda ele geçirilen kokaini Uyuşturucu Kaçakçılığı ile Mücadele Özel Direktörlüğüne teslim etti. Kolombiya Emniyet Genel Müdürü General William Oswaldo Rincon Zambrano, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Karayip'teki suç yapılanmalarının finansmanına büyük darbe indirdiklerini belirtti.

Zambrano, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kahveye gizlenmiş kokain! Cartagena Limanı'nda, kahve türevi ürünlerin içine saklanmış ve İspanya'nın Valencia kentine gönderilmesi planlanan 2 ton 400 kilogram kokain ele geçirdik."

TARIM ÜRÜNLERİ UYUŞTURUCU SEVKİYATINDA KULLANILIYOR

Son yıllarda Kolombiya'daki suç örgütleri, muz, kahve, Hindistan cevizi ve diğer tarım ürünlerini uyuşturucu sevkiyatında örtü yük olarak kullanıyor. Yetkililer, kaçakçıların kokaini kimi zaman kimyasal yöntemlerle ürünlere emdirdiğini, kimi zaman ise paketler halinde yüklerin arasına gizleyerek sevkiyat gerçekleştirdiğini belirtiyor. Ele geçirilen kokainin, İspanya ve Orta Avrupa'da dağıtılmasının planlandığı değerlendiriliyor.

(AA)