Kahve devinden şaşırtan karar: 250 mağazasını kapatıyor! Sevenleri endişeli

ABD merkezli kahve zinciri Starbucks, radikal bir adıma imza atarak yüzlerce mağazasını kapatacağını açıkladı. Kararın ardından gözler markanın küresel stratejisine çevrilirken, operasyonel hedeflere ulaşamayan lokasyonların tek tek kilit vuracağı bildirildi.

250 MAĞAZA İÇİN KAPANIŞ KARARI VERİLDİ

Starbucks Operasyon Direktörü Mike Grams tarafından yapılan resmi açıklamada, Kuzey Amerika’daki kahve mağazalarının detaylı bir incelemeden geçirildiği belirtildi. Grams, müşterilere ve çalışanlara istenen deneyimin istikrarlı bir şekilde sunulamadığı veya kabul edilebilir finansal performansa ulaşma imkanı kalmayan noktaların belirlendiğini duyurdu.

Bu doğrultuda Kuzey Amerika’daki operasyonlarında bu hafta ilerleyen günlerde yaklaşık 250 mağazanın kapatılacağı kaydedildi.

DEV PORTFÖYÜN YÜZDE 1'İ VEDA EDİYOR

Alınan kapatma kararı, dev zincirin Kuzey Amerika genelinde yer alan 18 binden fazla mağazasının yaklaşık yüzde 1’ine denk geliyor. Şirket yetkilileri, portföy yönetimi kapsamında her yıl bazı lokasyonların kapatılıp yenilerinin açıldığını hatırlatırken, bölgedeki büyüme hedeflerinin ve taahhütlerinin sürdüğünü vurguladı.

YÖNETİMDEN DUYGUSAL AÇIKLAMA GELDİ

Sürecin tüm taraflar için zorluğuna dikkat çekilen şirket açıklamasında, "Herhangi bir kahve mağazasını kapatmak zor bir karardır ve bugünkü haberin bundan etkilenecek çalışanlar, müşteriler ve topluluklar için zor olacağını biliyoruz" ifadelerine yer verildi. (AA)