Kafeye gitti, hesabı kartla ödedi! Kahveler Şara'dan

Suriye'de 13 yıllık iç savaşın ardından ülkenin küresel ekonomiye dönüş sürecinde dikkat çekici bir adım atıldı. Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Merkez Bankası Başkanı Muhammed Safwat Raslan'ın eşliğinde Şam'daki bir otelde kredi kartı kullanarak ödeme yaptı.

Sembolik nitelikteki işlem, Suriye'nin savaş ve yaptırımlar nedeniyle yıllarca büyük ölçüde dışlandığı uluslararası finans sistemine yeniden bağlanma çabasının göstergesi oldu. Suriye, savaşın sona ermesinin ardından ekonomik ve siyasi normalleşme sürecine girerken, yaptırımların kademeli olarak kaldırılması da bankacılık sektörünün yeniden dünya finans sistemiyle bağlantı kurmasının önünü açtı.

TERÖR LİSTESİNDEN ÇIKARILDI

Öte yandan ABD'nin bu hafta Suriye'yi 1979'dan beri bulunduğu "terörizme destek veren devletler" listesinden çıkarması, Şam'ın ekonomik toparlanması açısından önemli bir engeli daha ortadan kaldırdı. Kararın ardından Suriye bankalarının uluslararası finans kuruluşlarıyla ilişki kurmasının ve yabancı yatırımın önünün açılması bekleniyor. Washington yönetimi daha önce de Suriye'ye yönelik kapsamlı ekonomik yaptırımları kaldırmıştı.

FİNANS SEKTÖRÜ YENİDEN YAPILANDIRILIYOR

Merkez Bankası Başkanı Raslan, kredi kartı işlemini Suriye için "yeni bir başlangıç" olarak nitelendirirken, ulusal ödeme altyapısının modernleştirilmesi ve uluslararası ödeme sistemleriyle bütünleştirilmesinin finans sektörünün yeniden yapılandırılmasında önemli rol oynadığını belirtti. Visa'nın ülkede uluslararası kart kullanımını yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalar yürüttüğü, Mastercard'ın da Suriye Merkez Bankası ile uluslararası kartlı ödemeler için altyapı hazırladığı bildirildi.