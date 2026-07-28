Kaçırıldı iddiası fırtına kopardı: Yamyam kabile gerçeğini açıkladı
Papua Yeni Gine'deki Asaro Çamur Adamları'nın asırlık geleneksel ritüeli sosyal medyada dezenformasyona yol açtı. Amerikalı bir gezginin kabileyle ilgili paylaştığı görüntüler "kaçırıldı" iddialarıyla gündeme oturdu.
Papua Yeni Gine'nin Asaro Vadisi'nde yaşayan kabile üyeleri, bedenlerini kapladıkları gri çamur ve devasa kil maskelerle ülkenin en tanınan kültürel simgesine dönüştü. Son zamanlarda sosyal medyada "yamyamlar" olarak tanıtılan ve gezginleri kaçırdıkları öne sürülen Çamur Adamlar, aslında kültürel bir performans sergiliyor.
Asaro Çamur Adamları, vücutlarını Asaro Nehri'nin gri kiliyle kaplayarak ve başlarına kil maskeler takarak sergiledikleri geleneksel performansla tanınıyor. Gösterinin en dikkat çekici parçalarını ise domuz dişleri, boynuzlar, fırlak gözler ve parmaklara takılan uzun bambu pençeler oluşturuyor.
Yerel dilde ruh anlamına gelen 'holosa' kelimesiyle anılan bu kostümler, hem ata ruhlarıyla bağ kurmayı hem de kabile kimliğini yaşatmayı amaçlıyor.
Görünüşte ürkütücü olan bu geleneğin temelinde antik bir kabile savunması yatıyor. Efsaneye göre rakip bir kabilenin saldırısına uğrayan Asaro sakinleri, kaçarak nehir kıyılarına sığındı. Bedenleri nehrin yapışkan gri çamuruyla kaplanan yerliler, akşam karanlığında sudan çıktıklarında işgalciler büyük bir panik yaşadı.
Çamur içindeki siluetleri intikam için geri dönen ölülerin ruhları sanan düşmanlar, bölgeyi korkuyla terk etti. Bu kaçış hikayesi zamanla kabile hafızasında bir savaş taktiğine ve inanca dönüştü.
Zamanla muz lifi ve kil malzemelerle geliştirilen maskeler, ilk dönemlerdeki agresif ifadelerin yanı sıra farklı duyguları da yansıtmaya başladı. Kabile lideri Ruipo Okoroho, 'Girituwai' adını verdikleri bu kılık değiştirme geleneğini 1957 yılında düzenlenen ilk Goroka Show ile sahneye taşıdı.
Yaklaşık bin etnik grubun yaşadığı ve 850'den fazla dilin konuşulduğu ülkede bu gösteri, modern zamanlarda ulusal bir sembol haline geldi. Günümüzde Asaro Nehri kıyısında sürdürülen bu ritüel, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.
Son dönemde gezgin Katie Craft (@katiecrafttravel), sosyal medyada bu Asaro Çamur Adamları deneyimine dair videolar paylaştı. Ancak paylaşımlar kısa süre sonra sosyal medyada çarpıtılarak gezginin kaçırıldığı ya da yamyam kabilelerin eline düştüğü yönünde yanlış bilgiler hızla yayıldı.
Söz konusu iddiaları yalanlayan Katie Craft, bunun tamamen güvenli ve organize bir kültürel deneyim olduğunu açıkladı. Gezgin, bu tür turistik etkinliklerin yerel kabile köylerine önemli bir ekonomik gelir sağladığını ve kültürel mirasın korunmasına katkıda bulunduğunu vurguladı.