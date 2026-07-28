Kaçırıldı iddiası fırtına kopardı: Yamyam kabile gerçeğini açıkladı

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Yaklaşık bin etnik grubun yaşadığı ve 850'den fazla dilin konuşulduğu ülkede bu gösteri, modern zamanlarda ulusal bir sembol haline geldi. Günümüzde Asaro Nehri kıyısında sürdürülen bu ritüel, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.