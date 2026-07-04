Meksika'nın Tenancingo kentinde belediye bütçesinden çalınan milyonlarca pesoluk yolsuzluğu gizlemek isteyen Belediye Başkanı Nancy Nápoles kendi kaçırılma olayını organize etti.

Olayın arkasında başkanın eşi ile erkek kardeşinin olduğu ve fidye senaryosuyla zimmete geçirilen parayı aklamayı hedefledikleri iddia ediliyor.

Belediye Başkanı Nancy Nápoles 31 Mayıs tarihinde evinin önünden 3 silahlı adam tarafından zorla bir araca bindirilerek kaçırıldı. Görgü tanıklarının ihbarıyla başlayan polis operasyonu sonucunda Nápoles kısa sürede terk edilmiş bir yolda bulundu.

İlk ifadesinde kendisinden özgürlüğü karşılığında 40 milyon peso yani yaklaşık 2.3 milyon dolar (107 milyon 565 bin TL) fidye istendiğini iddia eden Nápoles, fidyecilerin bu parayı belediye kaynaklarından almasını tavsiye ettiğini öne sürdü.

ORTAKLAR YAKALANDI PLAN DEŞİFRE OLDU

Müfettişlerin son 3 aydır yürüttüğü titiz soruşturma ve yakalanan fidyecilerin itirafları gerçeği ortaya çıkardı. Telefon kayıtlarını inceleyen polis, belediye başkanının eşi ve erkek kardeşinin olaydan önce fidyecilerle yaklaşık 150 kez görüştüğünü tespit etti.

Planı organize etmek için fidyecilere 28 bin dolar ödeyen eş ve erkek kardeşin, belediye bütçesindeki açığı fidye senaryosuyla kapatmayı amaçladığı belirlendi.

16 YIL HAPİS CEZASIYLA KARŞI KARŞIYA

Skandalın ortaya çıkmasının ardından planı hazırlayan eş ve erkek kardeş firari olarak aranmaya başlandı. Hakkında henüz resmi bir dava açılmayan Belediye Başkanı Nancy Nápoles ise 9 Temmuz günü ifade vermek üzere mahkemeye çağrıldı. Suçlu bulunması halinde Nápoles ve suç ortakları 16 yıl hapis cezası alabilir.

Hakkındaki iddiaları reddeden Belediye Başkanı Nancy Nápoles, belediye maliyesinin sağlam olduğunu belirterek yaşananların siyasi kariyerini mahvetmek için kurulan bir komplo olduğunu savunuyor.