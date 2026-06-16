Kaçakçıların planı son anda bozuldu! 17 milyonluk altın uçağın tuvaletinden çıktı

Hindistan'ın Gujarat eyaletindeki Ahmedabad kentinde bulunan Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı, dikkat çeken bir kaçakçılık operasyonuna sahne oldu. Dubai'den gelen bir yolcu uçağında yapılan incelemelerde, milyonlarca lira değerindeki altın sevkiyatı ortaya çıkarıldı.

Gümrük yetkilileri, önceden elde edilen istihbarat doğrultusunda IndiGo Havayolları'na ait Dubai-Ahmedabad seferini gerçekleştiren 6E-1478 numaralı uçağı mercek altına aldı. Yolcuların tahliyesinin ardından başlatılan kapsamlı aramada, ekipler uçağın ön bölümündeki tuvalette şüpheli bir noktaya odaklandı.

MİLYONLARCA LİRALIK ALTIN ÇIKTI

Uçak mühendislerinin de katıldığı incelemelerde, duvara sabitlenmiş hoparlör ünitesi söküldü. Ses sisteminin arka kısmında siyah bantlarla sarılmış iki paket tespit edildi. Açılan paketlerden yabancı menşeli olduğu belirlenen 24 adet 24 ayar altın külçesi çıktı.

Yapılan ölçümlerde altınların toplam ağırlığının 2 kilo 799 gram olduğu, saflık oranının ise 999 seviyesinde bulunduğu açıklandı. Ele geçirilen altının piyasa değerinin yaklaşık 380 bin dolar (17 milyon 580 bin Türk Lirası) üzerinde olduğu belirtildi.

KÜLÇELERE EL KONULDU

İlk incelemelere göre kaçakçılar, altınları tuvaletteki hoparlör bölmesine saklayarak daha sonra havalimanında görev yapan bir kişi ya da önceden belirlenen bir yolcu aracılığıyla teslim almayı hedefledi. Ancak gümrük kontrollerinin sıkılaştırılması nedeniyle sevkiyatı teslim alacak kişilerin harekete geçemediği belirtildi.

Yerel basında yer alan bilgilere göre, operasyon sırasında herhangi bir kişi altınlar üzerinde hak iddia etmedi. Hindistan Gümrük Kanunu kapsamında külçelere el konulurken, kaçakçılık ağının ortaya çıkarılması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yetkililer, altınların uçağa nasıl yerleştirildiği ve organizasyonda kimlerin rol aldığına ilişkin incelemelerin sürdüğünü bildirdi.