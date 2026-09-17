Jennifer Lopez sandılar! Gerçek ortaya çıkınca sosyal medya yıkıldı

ABD’nin Minnesota eyaletinde hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alınan 35 yaşındaki Cyrena Anne Quast, işlediği iddia edilen suçtan çok polis tarafından çekilen fotoğrafıyla gündeme geldi. Quast’ın dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez’e olan çarpıcı benzerliği, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

GÖZALTINA ALINDI

Quast, 30 Ağustos’ta Monticello’daki bir mağazadan yaklaşık 580 dolar değerinde iki çift paket halinde elektrikli alet bataryası çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı. The Watch MN tarafından elde edilen ceza şikâyetine göre mağazadaki bir çalışan, Quast’ı iki gün önce gerçekleştiği öne sürülen başka bir hırsızlık olayından tanıdı ve polise haber verdi.

Polis tarafından gözaltına alınan Quast’ın, batarya paketlerini aldığını kabul ettiği belirtildi. Hakkında ağırlaştırılmış kabahat kapsamında hırsızlık suçlaması yöneltilen kadın, ertesi gün serbest bırakıldı.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Ancak olayın sosyal medyada asıl yankı uyandıran kısmı suçlama değildi.

Quast’ın gözaltı fotoğrafı, 57 yaşındaki Jennifer Lopez’e olan benzerliği nedeniyle sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Fotoğrafı gören kullanıcılar, iki kadın arasındaki benzerliğe dikkat çekerken, bazıları Lopez’in ünlü şarkısı “Jenny from the Block”a göndermeler yaptı.

Bir sosyal medya kullanıcısı fotoğrafı ilk gördüğünde Quast’ı Lopez sandığını söylerken, bir başka kullanıcı durumu “matriksteki bir hata” şeklinde esprili bir ifadeyle yorumladı.

Bazı kullanıcılar ise benzerliği daha da ileri taşıdı. Bir yorumda Lopez’e seslenilerek, “Jennifer, gel de kız kardeşini al ve DNA testi yaptır” ifadeleri kullanıldı.

DAHA ÖNCE DE YAKALANMIŞTI

Quast’ın 30 Ağustos’taki gözaltısının, kolluk kuvvetleriyle ilk karşılaşması olmadığı da ortaya çıktı. İnternet üzerindeki adli kayıtlara göre Quast’ın geçmişinde uyuşturucu bulundurma, alkollü araç kullanma, polisten kaçma ve sahte kimlik bilgisi verme gibi çeşitli suçlamalar ile trafik ihlalleri bulunuyor.

Böylece Minnesota’daki hırsızlık soruşturmasıyla gündeme gelen Quast, kısa sürede “Jennifer Lopez’in ikizi” benzetmeleriyle sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.