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Japonya'nın en yaşlı kaplanı öldü

Japonya'nın en yaşlı ve nesli tükenme tehlikesinde olan Sibirya kaplanı Kai'nin, 20 yaşında öldüğü bildirildi.

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Japonya'nın en yaşlı kaplanı öldü

Japonya'nın Fukuoka şehrindeki hayvanat bahçesinde üzücü bir olay yaşandı. Ülkenin en yaşlı Sibirya kaplanı Kai öldü. Erkek kaplan Kai, 20 yaşındaydı.

ÖLÜM SEBEBİ İLERİ YAŞ

Kyodo News'in haberine göre hayvanat bahçesi yetkilileri bir açıklama yaptı. Yetkililer, nesli tükenmekte olan kaplanın yaşlılık nedeniyle öldüğünü tahmin ediyor.

KAİ'NİN YAŞAMI

Kai, Mayıs 2006'da Shizuoka'daki bir hayvanat bahçesinde doğdu. Daha sonra Fukuoka'daki hayvanat bahçesine transfer edildi. Yaşamını burada tamamladı.

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YENİ EN YAŞLI KAPLAN "MİRURU"

Kai'nin ölümünden sonra ülkenin en yaşlı Sibirya kaplanı unvanı değişti. Yeni en yaşlı kaplan, Tokuyama hayvanat bahçesinde yaşayan Miruru oldu. Miruru, 18 yaşında bir dişi kaplandır. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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