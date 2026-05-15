Japonya'da 6.7 büyüklüğünde deprem

Depremlerle sık sık gündeme gelen Japonya’da bir kez daha güçlü bir sarsıntı yaşandı. Ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Ofunato kenti yakınlarında meydana gelen 6.7 büyüklüğündeki deprem, çevre bölgelerde de hissedildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi’nin (USGS) yayımladığı verilere göre deprem, Ofunato’nun yaklaşık 8 kilometre güneydoğusunda ve 62.9 kilometre derinlikte kaydedildi. Sarsıntının ardından bölgede kısa süreli panik yaşanırken birçok vatandaş güvenli alanlara yöneldi.

ARTÇI SARSINTILARA KARŞI UYARI

Japon yetkililer tarafından yapılan ilk açıklamalarda, deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da ciddi hasar bilgisinin ulaşmadığı belirtildi. Olası artçı sarsıntılara karşı ekiplerin bölgede teyakkuz halinde olduğu ifade edildi.

Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alan Japonya, dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri olarak biliniyor. Ülkede sık sık meydana gelen şiddetli depremler nedeniyle gelişmiş erken uyarı ve afet önleme sistemleri uygulanıyor.