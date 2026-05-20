Japonya'da 5.9 büyüklüğünde deprem

Japonya’nın güneyinde sabah saatlerinde meydana gelen şiddetli deprem bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Yerel yetkililer, sarsıntının ardından şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da tsunami tehlikesi tespit edilmediğini açıkladı.

Pasifik’te yer alan Japonya’nın güneybatı kesimi, 5,9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Sarsıntının merkez üssünün, Kagoşima yönetimine bağlı Wadomari Adası çevresindeki açık deniz bölgesi olduğu bildirildi.

Yer bilimleri kuruluşlarının paylaştığı verilere göre deprem, yerin yaklaşık 42 kilometre altında gerçekleşti. Depremin özellikle Okinawa ve çevre adalarda hissedildiği, vatandaşların kısa süreli panik yaşadığı aktarıldı.

TSUNAMİ RİSKİ YOK

Japon yetkililer tarafından yapılan ilk incelemelerde, deprem nedeniyle herhangi bir yıkım, yaralanma veya altyapı hasarı bilgisine ulaşılmadığı belirtildi. Ayrıca tsunami riskine karşı alarm sistemlerinin devreye alınmadığı ifade edildi.

Depremin ardından bölgede artçı sarsıntı ihtimaline karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğu kaydedildi. Japonya, Pasifik Ateş Çemberi üzerinde bulunması nedeniyle dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri olarak gösteriliyor. (AA)

