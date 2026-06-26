Japonya'da 5,8 büyüklüğünde deprem

Japonya, son 24 saat içinde bir kez daha güçlü bir depremle sarsıldı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nin (USGS) verilerine göre, 5,8 büyüklüğündeki deprem Çiba eyaletine bağlı Yokoşiba bölgesinin yaklaşık 3 kilometre güneyinde meydana geldi.

Depremin yerin 43 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Sarsıntı çevre bölgelerde de hissedilirken, yetkililer ilk incelemelerde herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar tespit edilmediğini açıkladı.

TSUNAMİ UYARISI VERİLMEDİ

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, ilgili kurumlar bölgede olası artçı sarsıntılara karşı gelişmeleri yakından takip ediyor. Ulaşım ve altyapıda da ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

ART ARDA ŞİDDETLİ SARSINTILAR

Öte yandan Japonya, dün de 7,2 büyüklüğündeki güçlü bir depremle sarsılmıştı. Art arda yaşanan iki kuvvetli sarsıntı, bölgede deprem hareketliliğinin sürdüğünü bir kez daha gözler önüne sererken, yetkililer vatandaşlara resmi uyarıları takip etmeleri ve olası artçı depremlere karşı tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alan Japonya, dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri olarak biliniyor. Bu nedenle ülkede sık sık farklı büyüklüklerde depremler meydana gelirken, yapılaşma ve afet hazırlıkları da bu riske göre şekillendiriliyor.