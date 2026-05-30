Japonya'da bir araştırma ekibi, bugünkü 5G'den yüzlerce kat daha hızlı kablosuz internet bağlantısını mümkün kılacak minik bir cihaz geliştirdi. Tırnağın ucuna sığacak kadar küçük olan bu çip, 2030 sonrası hayatımıza girmesi beklenen 6G teknolojisinin yolunu açıyor.

5G NEDEN YETMİYOR?

Cep telefonlarımızdaki 5G bağlantısı belirli radyo frekanslarını kullanıyor. Ancak bu frekansların kapasitesi artık neredeyse tamamen doldu. Daha yüksek frekanslara çıkılmaya çalışıldığında sinyaller bozuluyor ve veri düzgün aktarılamıyor.

IŞIKLA VERİ TAŞIDILAR

Tokushima Üniversitesi'nden Prof. Takeshi Yasui ve ekibi bu sorunu çözmek için elektrik sinyalleri yerine ışık kullandı. Geliştirdikleri minik çip, lazer ışığını özel bir yöntemle radyo dalgalarına dönüştürüyor ve veriyi kablosuz olarak iletiyor. Böylece 5G'nin tıkanan frekanslarının çok üstündeki bantlarda temiz sinyal taşımak mümkün hale geliyor.

TIRNAĞA SIĞAN ÇİP, MASANIN YARISI KADAR SİSTEMİ DEĞİŞTİRDİ

Lazer ışığını radyo frekanslarına dönüştüren teknolojiler zaten mevcut. Ancak bu cihazlar 45 santimetre genişliğindeydi ve en ufak bir titreşimde bozuluyordu. Japon ekibinin geliştirdiği çip sadece 5 milimetre genişliğinde. 90 kat küçültülmüş bu cihaz titreşimden de etkilenmiyor. Bu da teknolojiyi laboratuvardan çıkarıp gerçek hayatta kullanılabilir hale getiriyor.

NE KADAR HIZLI?

Ekip bu çiple saniyede 112 gigabit veri aktarım hızına ulaştı.

Türkiye'de ortalama mobil internet hızı saniyede 169 megabit. Japon ekibinin ulaştığı hız bunun yaklaşık 660 katı.

Yani Türkiye'de bir filmi indirmek dakikalar alırken, bu teknolojiyle saniyeler içinde tamamlanabilir. 6G ağlarının gelecekte saniyede 1 terabit hıza ulaşması hedefleniyor ki bu da bugünkü mobil hızlardan binlerce kat daha hızlı demek.

Prof. Yasui, "Bu, pratik 6G kablosuz sistemlerine doğru atılmış çok büyük bir adımdır" dedi.

KABLOLARA ELVEDA MI?

Teknolojinin uzun vadede en büyük etkisi altyapıda olabilir. Bugün şehirlerarası hızlı internet için toprağın altına kilometrelerce fiber optik kablo döşeniyor. Bu yeni teknoloji sayesinde veriler baz istasyonları arasında doğrudan havadan aktarılabilir olacak. Kablo döşeme maliyeti ve zamanı ortadan kalkabilir.

NE ZAMAN GELECEK?

Ticari 6G ağlarının 2030 ve sonrasında yaygınlaşması bekleniyor. Japon ekibinin Communications Engineering dergisinde yayımlanan çalışması, bu hedefe giden yolda önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.