İzlanda AB üyeliğini kabul etmedi! Referandumdan hayır oyu çıktı

Kuzey Atlantik'te bulunan İzlanda'da Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecine ilişkin düzenlenen referandum sonuçlandı. Sandıktan, AB ile üyelik müzakerelerinin yeniden başlatılmasına yönelik "hayır" kararı çıktı.

Yaklaşık 270 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede sayılan ilk 188 bin 500 oya göre seçmenlerin yüzde 52,5'i müzakerelerin yeniden başlamasına karşı oy kullandı. "Evet" diyenlerin oranı ise yüzde 47,5 olarak kaydedildi.

İZLANDA'NIN AB SÜRECİ 2009'DA BAŞLADI

İzlanda, Avrupa Birliği'ne tam üyelik başvurusunu 2009 yılında yaptı. Üyelik müzakereleri devam ederken 2013 yılında iktidara gelen AB karşıtı hükümet döneminde süreç askıya alındı.

Ülkede 2024 yılında yapılan seçimlerin ardından Sosyal Demokrat İttifakı öncülüğünde kurulan koalisyon hükümeti, AB üyeliği konusundaki belirsizliğin giderilmesi amacıyla referandum yapılmasına karar verdi.

Referandumda seçmenlere doğrudan AB'ye üye olunup olunmamasından ziyade, üyelik müzakerelerinin yeniden başlatılması konusunda görüşleri soruldu.

ANKETLERİN AKSİNE "HAYIR" ÇIKTI

Yaklaşık 400 bin kişinin yaşadığı İzlanda'da referandum öncesi kamuoyu araştırmalarında müzakerelerin yeniden başlatılmasını destekleyenlerin önde olduğu yönünde sonuçlar açıklanmıştı.

Ancak sandık sonuçları bu beklentinin aksine şekillendi. İlk sonuçlara göre çoğunluğun "hayır" yönünde oy kullanmasıyla İzlanda, Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerine yeniden başlama seçeneğini reddetti. (DHA)