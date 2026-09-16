İtalya ve İspanya arasında Schengen gerilimi! Kontroller uzatıldı

İtalya, İspanya’dan hava ve deniz yoluyla gelen yolculara yönelik geçici sınır kontrollerini 15 gün daha uzattı. İtalyan İçişleri Bakanlığı, kararın iç güvenliğe yönelik riskler ve terörist sızma tehdidine ilişkin değerlendirmeler sonucunda alındığını açıkladı.

SCHENGEN KONTROLLERİ UZATILDI

İtalya, Ceuta’da yaşanan yoğun göç hareketinin ardından 1 Ağustos’ta İspanya ile hava ve deniz sınırlarında geçici kontrolleri yeniden uygulamaya başlamıştı. Ağustos sonunda da 15 günlük uzatma kararı alınmıştı. Son kararla kontroller bir kez daha uzatıldı.

İTALYA GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

İtalyan İçişleri Bakanlığı, kontrollerin uzatılmasında “iç güvenliğe yönelik yüksek risk seviyelerinin” devam etmesinin yanı sıra “terörist sızma” tehdidinin de etkili olduğunu bildirdi. İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi’nin kararı Avrupa Komisyonu ve diğer Avrupa Birliği ülkelerindeki mevkidaşlarına ilettiği belirtildi.

İSPANYA’DAN KARARA TEPKİ

İspanya da İtalya’dan gelen yolculara yönelik hava ve deniz girişlerinde geçici kontroller uygulamıştı. İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares, İtalya’nın uzatma kararını eleştirerek bunun Schengen düzeninin ruhuyla bağdaşmadığını belirtti.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise ülkesinin Avrupa kuralları ve anlaşmaları çerçevesinde yalnızca sınırlarının ve vatandaşlarının güvenliğini korumak amacıyla hareket ettiğini belirterek İspanyol hükümetinin tepkisini uygunsuz bulduğunu ifade etti.

CEUTA’DAKİ GÖÇ HAREKETİ SÜRECİ BAŞLATTI

İtalya’nın ilk olarak ağustos başında başlattığı kontrollerin gerekçesi, Fas’tan İspanya’ya bağlı Ceuta’ya yönelik yoğun göç hareketiydi. İtalya ve İspanya’nın karşılıklı uygulamaları, Schengen bölgesindeki geçici sınır kontrollerini yeniden gündeme getirdi.