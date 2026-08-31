İtalya geri adım atmadı! İspanya ile Schengen kontrolleri yeniden uzatıldı

İtalya, İspanya ile arasındaki Schengen düzenlemeleri kapsamında uygulamaya koyduğu geçici sınır kontrollerini 15 gün daha uzatma kararı aldı. Roma yönetimi, 1 Ağustos'ta yeniden başlatılan uygulamanın süresinin dolmasının ardından, Ceuta'daki göçmen krizine ilişkin risk değerlendirmelerinin halen devam ettiğini belirtti. Karar, İspanya'dan İtalya'ya hava ve deniz yoluyla gelen yolculara yönelik kontrollerin sürmesi anlamına geliyor.

Roma'nın hamlesinin arkasında, 30 Temmuz'da Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki özerk kenti Ceuta'ya yönelik eşi görülmemiş göçmen akını bulunuyor. İspanyol makamlarına göre o gün 72 binden fazla kişi bölgeye geçerken, halen 5 bin ila 8 bin göçmenin Ceuta'da bulunduğu tahmin ediliyor. Kriz sırasında İspanya tarafında en az 82, Fas tarafında ise 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İtalya, Ceuta'ya ulaşan düzensiz göçmenlerin Avrupa içinde hareket ederek ülkesine ulaşabileceği ihtimalini güvenlik gerekçesi olarak gösterdi.

İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

İtalya İçişleri Bakanlığı, uzatma kararının 1 Ağustos'ta kontrollerin yeniden getirilmesine neden olan koşulların devam etmesi üzerine alındığını açıkladı. Bakanlık bununla birlikte İspanya ve Avrupa Birliği'nin Ceuta'daki durumu normalleştirmek amacıyla attığı adımların da dikkate alındığını duyurdu. İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi'nin, karar öncesinde İspanyol mevkidaşı Fernando Grande-Marlaska ile görüştüğü belirtildi.

İKİ ÜLKE ARASINDA KARŞILIKLI SINIR HAMLESİ

İtalya'nın ilk kez kontrolleri uygulamaya koymasının ardından Madrid ile Roma arasında diplomatik gerilim de yaşanmıştı. İspanya, İtalya'nın kontrolleri kaldırması için çağrıda bulunmuş, Roma ise ulusal güvenlik ve sınır kontrolü konusunda dışarıdan gelen "ültimatomları" kabul etmeyeceğini açıklamıştı. İspanya da buna karşılık İtalya'dan gelen yolculara yönelik geçici sınır kontrolleri başlatmıştı.

MUHALEFETTEN TEPKİ

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni liderliğindeki hükümet, düzensiz göç konusunda sert politikasıyla biliniyor. Ceuta krizinin ardından alınan yeni karar, göç ve sınır güvenliğinin İtalya'daki siyasi gündemdeki ağırlığını da artırıyor. Meloni hükümeti bir yandan İspanya ve AB'nin normalleşme çabalarını takip ederken, diğer yandan Ceuta'daki durumun tamamen istikrara kavuşmadığını belirtti.

Karara İtalya'daki merkez sol muhalefetten de tepki geldi. Muhalefet, Ceuta'daki göçmenlerin İtalya'ya yöneldiğini gösteren somut bir kanıt bulunmadığını savunarak uygulamanın hem gereksiz olduğunu hem de Madrid ile Roma arasındaki ilişkilere zarar verme riski taşıdığını ifade etti.

Böylece Ceuta'da başlayan göçmen krizi, yalnızca İspanya-Fas hattında değil, Schengen bölgesinde de yeni bir sınır tartışmasını beraberinde getirmiş oldu. İtalya'nın son kararıyla geçici kontroller en az 15 gün daha devam edecek.