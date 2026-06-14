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İsviçre’de tarihi viraj: 10 milyon nüfus sınırı için sandık başına gidecekler

İsviçre, bugün yapılacak referandumla ülke nüfusunun 10 milyon ile sınırlandırılmasını öngören tasarıyı oylayacak.

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İsviçre’de tarihi viraj: 10 milyon nüfus sınırı için sandık başına gidecekler
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İsviçre halkı, ülke nüfusunun 10 milyon kişiyle sınırlandırılmasını öngören tasarıyı karara bağlamak üzere bugün sandık başına gidiyor. İsviçre Halk Partisi'nin (SVP) sunduğu tasarıya göre, nüfusun 2050 yılından önce 10 milyonu aşmaması gerekiyor.

Nüfusun 9,5 milyona ulaşması halinde ise hükümetin acil önlemler alması öngörülüyor.

İsviçre’de tarihi viraj: 10 milyon nüfus sınırı için sandık başına gidecekler - Resim : 1

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NÜFUS 10 MİLYONU AŞARSA AB İLE ANLAŞMALAR MASADA

Bu önlemler arasında İsviçre'ye sığınma hakkı tanınan kişi sayısının sınırlandırılması ve yabancı işçiler için aile birleşimi haklarının kaldırılması yer alıyor.

Nüfusun 10 milyon sınırına ulaşması durumunda ise İsviçre'nin imzaladığı uluslararası anlaşmaların, özellikle de Avrupa Birliği (AB) ile yapılan kişilerin serbest dolaşımı sözleşmesinin feshedilmesi gerekiyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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