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Halk TV Dünya İsviçre'de partiye ateş açıldı: 1 ölü 5 yaralı

İsviçre'de partiye ateş açıldı: 1 ölü 5 yaralı

İsviçre'nin kuzeyindeki Aarau kentinde bir yarış pistindeki partiye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bildirilirken, saldırgan henüz yakalanamadı.

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İsviçre'de partiye ateş açıldı: 1 ölü 5 yaralı

İsviçre'nin Zürih yakınlarındaki Aarau kentinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, bir yarış pistinde düzenlenen partiye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Yerel polis tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

PARTİDE SİLAHLI SALDIRI

Polis yetkilileri, saldırının parti sırasında gerçekleştiğini ve yaralılardan bazılarının durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtti. Olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edilirken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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SALDIRGAN HALEN FİRARİ

Yetkililer, saldırganın kimliğine ilişkin henüz bir bilgi paylaşmazken, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Polis, olayla ilgili görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu ve bölgedeki güvenlik kameralarını inceliyor. Saldırının arkasında yatan neden henüz belirlenemezken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İsviçre Silahlı Saldırı
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