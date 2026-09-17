İsveç'te 3 sandalyelik fark iktidarı değiştirdi! Başbakan istifa etti

İsveç'te günlerdir süren seçim heyecanında tablo netleşti. 13 Eylül'de yapılan genel seçimin ardından oyların tamamının sayılmasıyla, Sosyal Demokratlar liderliğindeki merkez sol blok 349 sandalyeli Riksdag'da 176 sandalye elde etti. İktidardaki sağ blok ise 173 sandalyede kaldı.

İsveç Devlet Televizyonu SVT'nin aktardığı resmi olmayan sonuçlara göre merkez sol blok, toplam oyların yüzde 49,5'ini aldı. Sosyal Demokratlar, Merkez Parti, Yeşiller Partisi ve Sol Parti tarafından oluşturulan blok böylece parlamentoda çoğunluk için gereken eşiği üç sandalye farkla aşmış oldu.

GÖZLER ANDERSSON'A ÇEVRİLDİ

Sağ blokta ise Ilımlı Muhafazakar Parti, Hristiyan Demokratlar ve Liberallerin yanı sıra hükümete dışarıdan destek veren İsveç Demokratları yer aldı. Bu dört partinin toplam oy oranı yüzde 48,8 olarak kaydedilirken, sağ blok parlamentoda 173 sandalye kazandı.

Seçim gecesinden itibaren oldukça yakın seyreden yarışta farkın son sayımlarla birlikte merkez sol lehine kesinleşmesi, hükümet değişikliğinin de önünü açtı. Sonuçların ardından gözler, Sosyal Demokratların lideri Magdalena Andersson'a çevrildi. Andersson'un merkez soldaki diğer partilerle hükümet kurma görüşmelerine başlaması bekleniyor.

KRİSTERSSON'DAN İSTİFA KARARI

Seçimin ardından sağ blok açısından en dikkat çekici gelişme ise Başbakan Ulf Kristersson'ın istifası oldu.

Kristersson, İsveç Parlamentosu Başkanı Andreas Norlen'e istifa mektubunu sunduğunu duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni hükümetin kurulmasına yönelik sürecin Meclis Başkanı Norlen tarafından yürütüleceğini belirtti.

Kristersson'ın istifasıyla birlikte İsveç'te yeni hükümetin nasıl şekilleneceğine ilişkin müzakerelerin başlamasının önü açılmış oldu. Reuters da Kristersson'ın merkez solun 176 sandalyeyle seçimi önde tamamlamasının ardından görevinden ayrıldığını bildirdi.

ANDERSSON YENİDEN BAŞBAKANLIK KOLTUĞUNA MI DÖNECEK?

Seçimin ardından en güçlü ihtimal, Sosyal Demokrat lideri Magdalena Andersson'ın yeniden başbakanlık görevini üstlenmesi yönünde şekilleniyor. Andersson, 2021'de İsveç'in ilk kadın başbakanı olmuş, ancak 2022 seçimlerinin ardından görevi bırakmıştı.

Ancak merkez solun seçimde üç sandalyelik farkla öne geçmesi, hükümet kurma sürecinin tamamen sorunsuz ilerleyeceği anlamına gelmiyor. Andersson'ın Sosyal Demokratların yanı sıra Merkez Parti, Yeşiller ve Sol Partiyle nasıl bir hükümet modeli oluşturacağı önümüzdeki dönemin en önemli başlıklarından biri olacak.

İsveç'teki siyasi dengede özellikle Merkez Parti ile Sol Parti arasında bazı politika başlıklarında görüş ayrılıkları bulunması, yeni hükümet için müzakerelerin önemini artırıyor.

İSVEÇ DEMOKRATLARI'NDA GERİLEME

Seçimin dikkat çeken bir diğer sonucu da İsveç Demokratları'nın oy kaybı oldu. Sağ blokun hükümete dışarıdan destek veren önemli bileşenlerinden olan parti, önceki seçime kıyasla yaklaşık 3 puanlık düşüş yaşadı. Reuters'a göre bu, partinin parlamenter seçimlerde yükselişe geçtiği dönemden bu yana yaşadığı ilk seçim gerilemesi oldu.

Partinin lideri Jimmie Åkesson'ın ise İsveç Demokratları'nın muhalefette kalması halinde parti liderliğine bir süre ara vermesinin beklendiği aktarıldı.

YENİ PARLAMENTO 28 EYLÜL'DE TOPLANACAK

İsveç'te kayıtlı yaklaşık 8 milyon seçmen bulunan seçimde katılım oranı yüzde 84,4 oldu.

Seçmenler yalnızca 349 sandalyeli Riksdag'ın yeni üyelerini belirlemekle kalmadı; aynı gün 21 bölgesel meclis ve 290 belediye meclisi için de oy kullandı.

Yeni parlamentonun 28 Eylül'de toplanması bekleniyor. Hükümetin kurulması için ise Meclis Başkanı Andreas Norlen'in süreci yürütmesi ve başbakan adayının parlamentonun onayına sunulması gerekiyor. SVT'nin aktardığı takvime göre yeni parlamentonun ilk toplantısının ardından başbakan adayının belirlenmesi süreci başlayacak.