İsrailli uzmanlar: Tel Aviv, ABD baskısı nedeniyle Hizbullah’a karşılık vermekte zorlanıyor

İsrail basınında yer alan analizlerde, İsrail ordusunun son dönemde Hizbullah’ın saldırıları karşısında hareket alanının daraldığı ve bunun temel nedenlerinden birinin ABD’nin baskısı olduğu iddia edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, ismi açıklanmayan bir askeri yetkili, ordunun Hizbullah ile “dengeyi bozacak” daha geniş operasyon planları hazırladığını ancak ABD ve Lübnan hükümetiyle yapılan sözlü taahhütler nedeniyle büyük ölçüde tereddüt yaşandığını söyledi.

Haaretz gazetesi askeri analisti Amos Harel ise kaleme aldığı değerlendirmede, İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaların son dönemde ciddi şekilde yoğunlaştığını belirtti.

Harel, ABD ile İran arasında ateşkese yönelik diplomatik temasların hızlanmasının, İsrail-Lübnan hattındaki gerilimi artırdığını savunarak, tarafların olası bir anlaşma öncesi sahada avantaj sağlamak amacıyla saldırılarını yoğunlaştırdığını ifade etti.

İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyinde yaklaşık 10 kilometrelik bir hatta ilerledikten sonra “sıkışıp kaldığını” öne süren Harel, Hizbullah’ın silahlı insansız hava araçlarının İsrail’in kuzeyinde günlük yaşamı ciddi şekilde etkilediğini yazdı.

“İsrail’in Hizbullah’ın hava saldırılarına karşı gerçek bir çözümü yok” değerlendirmesinde bulunan Harel, Washington yönetiminin İsrail’in Lübnan’a yönelik operasyonlarına bazı alanlarda esneklik tanımasına rağmen, Beyrut’un hedef alınmasına büyük ölçüde karşı çıktığını ileri sürdü.

"MİLLİ GÜVENLİĞİMİZ ONLARIN ELİNDE"

Maariv gazetesi yazarı Ben Caspit ise kaleme aldığı yazısında, Hizbullah'ın özgürce hareket ettiğini, saldırılarını arttırdığını ve İsrail'e ağır bir bedel ödettiğini belirterek, buna karşılık Tel Aviv'in ABD'nin onayını beklediğini savundu.

"Milli güvenliğimiz onların elinde" diyerek İsrail'in ABD'nin kararlarına bağlılığını eleştiren Caspit, "İsrail, askerleri ve vatandaşları sürekli bombardımana maruz kalırken, savaş sırasında askeri operasyonlar yürütmek için ABD'nin onayını almak zorunda kaldığı böyle bir durumu daha önce hiç yaşamadı." ifadelerini kullandı.

BEYRUT'U HEDEF ALAMADI

İsrail ordusunun, ABD Başkanı Donald Trump'ın baskısı nedeniyle Lübnan'ın başkenti Beyrut'u hedef alamadığı ileri sürülmüştü.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın dün geceki Güvenlik Kabinesi toplantısında Beyrut'u saldırılarla hedef alamamalarının ardında "ABD vetosu" olduğunu kabul ettiği aktarılmıştı. (AA)