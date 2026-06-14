İsrailli bakandan 'her rokete karşılık Dahiye'de 10 bina yıkılmalı' çağrısı

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Lübnan'dan İsrail topraklarına yönelik gerçekleştirilen saldırılara ilişkin çarpıcı bir çıkış yaparak, atılan her roket için başkent Beyrut'un Dahiye bölgesinde 10 binanın yıkılması çağrısını yineledi.

"HİZBULLAH'IN DURUMDAN FAYDALANMASINA İZİN VERİLMEYECEK"

X üzerinden açıklamalarda bulunan Smotrich, ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelere dikkat çekti. İsrailli Bakan, Hizbullah'ın mevcut durumdan faydalanarak İsrail'in kuzeyini hedef almasına müsaade edilmeyeceğini öne sürdü. İsrail'e yönelik gerçekleştirilen her roket veya insansız hava aracı (İHA) saldırısına karşılık verilmesi gerektiğini savunan Smotrich, Dahiye bölgesinde 10 binanın bombalanması yönündeki çağrısının "hemen bu gece" hayata geçirilmesini talep etti.

İSRAİL'İN KUZEYİNDE SİREN SESLERİ

Bakan Smotrich'in açıklamalarıyla eş zamanlı olarak İsrail ordusu da bölgedeki son gelişmelere dair bir bilgilendirme yaptı. Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'dan fırlatılan roketler sebebiyle İsrail'in kuzeyinde yer alan bazı yerleşim birimlerinde saldırı sirenlerinin çaldığı bildirildi. Söz konusu roketlerin, Lübnan'ın güneyindeki işgal faaliyetlerinde görev alan İsrail birliklerini hedeflediği belirtilirken, olay neticesinde herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı ifade edildi.

Öte yandan İsrail basınında yer alan haberlerde, sabah saatlerinde Lübnan'dan ateşlenen bir İHA'nın sınır ihlali yaptığı ve bu sızma girişimi nedeniyle kuzeydeki iki yerleşim yerinde sirenlerin devreye girdiği aktarıldı. (AA)