İsrailli Bakan Smotrich’ten dünyayı ayağa kaldıran Dahiye açıklaması!

İsrail Hükümetinin aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Orta Doğu'daki tansiyonu daha da tırmandıracak nitelikte bir açıklamaya imza attı. Lübnan topraklarından İsrail'e fırlatılan her bir rokete misilleme olarak Beyrut'un Dahiye semtinde 10 binanın yerle bir edilmesi gerektiğini savunan Smotrich, bu skandal niteliğindeki çağrısını bir kez daha yineledi.

"DAHİYE’DE 10 BİNA VURULSUN"

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ile İran arasındaki müzakereleri işaret ederek, Hizbullah'ın durumdan faydalanıp İsrail'in kuzeyini vurmasına izin verilmeyeceğini ileri sürdü. Smotrich, Dahiye semtinde 10 binanın yerle bir edilmesi gerektiği çağrısını yaptı.

"ORANTISIZ GÜÇ KULLANILSIN"

Lübnan'dan gelecek tehditlere karşı orantısız güç kullanılmasını isteyen Smotrich, İsrail topraklarına isabet eden her bir roket ya da İHA saldırısı için Dahiye mahallesinde bulunan 10 binanın derhal bombalanması gerektiğini ileri sürdü. Aşırı sağcı bakan, bu yıkıcı adımın vakit kaybetmeden hemen bu gece uygulamaya konulması yönünde hükümete acil çağrı yaptı. (AA)