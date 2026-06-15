İsrailli Bakan Griv: ABD sömürgesi değiliz, anlaşma bizi bağlamaz

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İran, Şubat ayında başlayan çatışmaların son bulacağı anlaşmayı imzaladı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini ilan ettiğini" aktarırken, İsrail tarafından mutabakata yönelik itirazlar geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nın itirazlarına rağmen anlaşmanın sağlandığını belirtti. Trump, İran ile anlaşmaya yaklaşılan bir dönemde İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırısını eleştirerek bunun "yaşanmaması gerektiğini" ifade etti.

İSRAİL ABD ARASINDA DİKKAT ÇEKEN GERGİNLİK

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise mutabakata sert tepki göstererek, "Trump'ın anlaşması bizi bağlamaz" açıklamasında bulundu ve İsrail'in ABD'nin "sömürgesi olmadığını" savundu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da Washington ile Tahran arasındaki anlaşmaya rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyi, Suriye ve Gazze'de kontrol altında tuttuğu bölgelerde kalmaya devam edeceğini söyledi. Katz, Lübnan'a yönelik saldırıların sürüp sürmeyeceği konusunda ise açıklama yapmadı.

Eski Genelkurmay Başkanı ve Knesset üyesi Benny Gantz, İsrail'in kuzey cephesindeki güvenlik hareket serbestisini koruması gerektiğini belirterek askeri varlığın sürdürülmesini savundu.

Muhalefet liderlerinden Yair Golan, hükümetin süreci yanlış yönettiğini ve askeri kazanımların boşa harcandığını ileri sürdü.

(ANKA-AA)