İsrail'in tutsak ettiği Filistinli lider için Hollywood ayağa kalktı!

Marvel Sinematik Evreni’nin dünyaca tanınan yıldızları, uzun süredir İsrail hapishanesinde tutulan Fetih’in önde gelen isimlerinden Marwan Barghouti’nin serbest bırakılması için başlatılan uluslararası kampanyaya katıldı.

Doctor Strange karakteriyle tanınan Benedict Cumberbatch, Hulk’u canlandıran Mark Ruffalo ve War Machine rolündeki Don Cheadle’ın yanı sıra Cate Blanchett, Tilda Swinton, Tatiana Maslany ve Daniel Brühl de çağrıya imza atan isimler arasında yer aldı. “Free Marwan” kampanyasının yayımladığı listede Ian McKellen, Elliot Page, Hugo Weaving, Zawe Ashton, Emma Corrin, May Calamawy, Brian Cox, Dan Stevens, Rob Delaney ve Kingsley Ben-Adir gibi Marvel bağlantılı başka oyuncular da bulunuyor.

“BM VE DÜNYA HÜKÜMETLERİ HAREKETE GEÇSİN”

Kampanyanın yayımladığı ortak açıklamada, Barghouti’nin cezaevinde tutulmaya devam etmesinden, maruz kaldığı öne sürülen kötü muameleden ve hukuki haklarının ihlal edildiği iddialarından “derin kaygı” duyulduğu belirtildi.

İmzacılar, Birleşmiş Milletler ve dünya hükümetlerine Barghouti’nin İsrail hapishanesinden serbest bırakılması için aktif girişimde bulunma çağrısı yaptı. Kampanya, yalnızca oyuncuların desteğiyle sınırlı değil. Müzisyen, yazar, yönetmen, akademisyen ve sanatçılardan oluşan 200’ün üzerinde kişi aynı çağrıya destek verdi.

KÖTÜ MUAMELE İDDİALARI GÜNDEMDE

Barghouti’nin hapishanedeki koşulları, son aylarda kampanyanın en önemli gerekçelerinden biri haline geldi. Avukatı Ben Marmarelli, Nisan 2026’da yaptığı açıklamada, Barghouti’nin birkaç hafta içinde üç ayrı saldırıya maruz kaldığını öne sürdü.

Marmarelli’nin aktardığına göre 24 Mart’ta Megiddo Hapishanesi’nde gardiyanlar Barghouti’nin hücresine bir köpekle girdi ve onu yere yatırdı. Avukat, köpeğin Barghouti’ye saldırdığını belirtti. Bir gün sonra cezaevi nakli sırasında yeniden saldırıya uğradığını, 8 Nisan’da ise Ganot Hapishanesi’nde ağır şekilde dövüldüğünü ve iki saatten fazla kanlar içinde bırakıldığını iddia etti. Barghouti’nin tıbbi yardım taleplerinin de karşılanmadığı öne sürüldü.

Bu iddialar, İsrail cezaevlerinde Filistinli tutukluların koşullarına ilişkin uluslararası tartışmaların yeniden alevlenmesine neden oldu. “Free Marwan” kampanyası, Barghouti’nin uzun dönemler boyunca hücre hapsinde tutulduğunu ve 7 Ekim 2023 sonrasında koşullarının ağırlaştığını savunuyor.

2002'DE TUTUKLANDI, BEŞ MÜEBBET ALDI

Marwan Barghouti, Batı Şeria’daki Fetih hareketinin önde gelen isimlerinden biri olarak öne çıktı. 1996’da Filistin Yasama Konseyi’ne seçilen Barghouti, özellikle İkinci İntifada döneminde Filistin siyasetinin en etkili figürlerinden biri haline geldi.

İsrail güçleri tarafından Nisan 2002’de Ramallah’ta yakalanan Barghouti, İsrail mahkemesinde yargılandı. 2004 yılında Tel Aviv Bölge Mahkemesi tarafından beş kişinin ölümüne yol açan üç saldırının organize edilmesi ve bir başka saldırının planlanmasıyla bağlantılı suçlardan hüküm giydi. Mahkeme kendisine beş ayrı müebbet hapis cezasının yanı sıra 40 yıl daha hapis cezası verdi.

Barghouti ise suçlamaları reddetti ve İsrail mahkemesinin kendisini yargılama yetkisini tanımadığını söyledi. Uluslararası Parlamentolar Birliği’nin bir uzman raporu da tutuklanması, İsrail’e nakledilmesi ve yargılanma sürecine ilişkin ciddi hukuki sorunlara dikkat çekti.

FİLİSTİN SİYASETİNİN EN GÜÇLÜ İSİMLERİNDEN BİRİ

Yıllardır cezaevinde olmasına rağmen Barghouti, Filistin siyasetindeki etkisini korudu. Özellikle Fetih ve Hamas arasında bölünmüş Filistin siyasetini bir araya getirebilecek nadir isimlerden biri olarak değerlendiriliyor.

2004’te Yaser Arafat’ın ölümünün ardından Filistin Yönetimi başkanlığı için hapisten adaylığını gündeme getiren Barghouti, daha sonra Fetih içindeki bölünmenin önüne geçmek amacıyla adaylıktan çekildi. O dönem yapılan değerlendirmelerde, genç Fetih kadroları ve Filistin kamuoyu arasında güçlü desteğe sahip olduğu belirtiliyordu.

Bu nedenle destekçileri tarafından zaman zaman Nelson Mandela ile karşılaştırılan Barghouti’nin serbest bırakılması, yalnızca bir mahkumun özgürlüğü meselesi olarak değil, Filistin siyasetinin geleceği açısından da değerlendiriliyor.

GAZZE'DEKİ ESİR TAKASLARINDA DA İSMİ GÜNDEME GELDİ

Barghouti’nin serbest bırakılması son yıllarda İsrail ile Hamas arasındaki esir ve rehine takası görüşmelerinde de önemli başlıklardan biri oldu.

2025’teki Gazze ateşkesi ve rehine takası görüşmeleri sırasında Hamas’ın, İsrail hapishanelerindeki üst düzey Filistinli mahkumların serbest bırakılmasını istediği ve Barghouti’yi listenin en önemli isimlerinden biri olarak gördüğü bildirildi. Ancak İsrail, Ekim 2025’teki anlaşma kapsamında Barghouti’nin serbest bırakılmayacağını açıkladı.

Associated Press de Barghouti’yi, Filistinliler arasında en popüler ve farklı siyasi grupları bir araya getirme potansiyeli en yüksek isimlerden biri olarak nitelendirdi. Hamas yetkilileri ise serbest bırakılması konusundaki ısrarlarını sürdürdü.

"FREE MARWAN" KAMPANYASI BÜYÜYOR

Barghouti’nin ailesi ve destekçileri tarafından başlatılan “Free Marwan” kampanyası, uluslararası kamuoyunun dikkatini onun durumuna çekmeyi amaçlıyor. Kampanyanın açıklamasında Barghouti’nin özgürlüğünün aynı zamanda Filistinli siyasi mahkumların durumuna ilişkin daha geniş bir tartışmanın parçası olduğu savunuluyor.

Marvel yıldızlarının son çağrısı, kampanyanın Hollywood ve küresel kültür dünyasındaki görünürlüğünü daha da artırdı. Cumberbatch, Ruffalo, Cheadle, Blanchett ve McKellen gibi dünya çapında tanınan isimlerin imzaları, Barghouti meselesini yeniden uluslararası gündemin üst sıralarına taşıdı.