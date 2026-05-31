İsrail'in Lübnan'a saldırısında 6'sı çocuk 9 Suriyeli sığınmacı hayatını kaybetti

İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Adlun beldesine düzenlediği hava saldırısında, aynı aileden 6'sı çocuk 9 Suriyeli sığınmacı yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde yer alan Sayda kentine bağlı Adlun beldesine düzenlediği hava saldırısında, hedef alınan bir evin enkazı altında kalan aynı aileden 6'sı çocuk 9 Suriyeli sığınmacı yaşamını yitirdi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın aktardığı bilgilere göre, İsrail savaş uçakları Adlun beldesinde sivillerin ikamet ettiği bir evi doğrudan hedef aldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından olaya ilişkin yapılan resmi açıklamada, arama kurtarma çalışmaları sonucunda enkaz altından çıkarılan cenazelerin aynı aileye mensup 9 Suriyeliye ait olduğu doğrulandı.

ATEŞKES KARARLARINA RAĞMEN İHLALLER SÜRÜYOR

İsrail ordusu, 2 Mart'ta Lübnan'a yönelik başlattığı yoğun hava saldırılarının ardından ülkenin güneyindeki birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti verilerine göre, şiddetlenen çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilen sivillerin sayısı 1 milyonu aşmış durumda. Lübnan Sağlık Bakanlığının yayımladığı son bilançoya göre, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda toplam 3 bin 371 kişi hayatını kaybetti. (AA)

