İsrail'in İran'a karşı Azerbaycan'a asker gönderdiği ortaya çıktı! Amerikan medyası duyurdu

Uluslararası basında yankı uyandıran yeni bir iddia, Ortadoğu’daki güç dengelerine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi. CNN’in dört ayrı kaynağa dayandırdığı haberine göre, İsrail’in İran ile yaşanan gerilim ve çatışma döneminde bölgesel operasyon kapasitesini genişletmek amacıyla Azerbaycan'a yönelen bir strateji izlediği öne sürüldü.

İddiaya göre Azerbaycan'ın, İsrail açısından İran’a yakın coğrafi konumu nedeniyle lojistik ve istihbarat hareketliliğinde kritik bir rol oynayabileceği belirtildi.

ÇATIŞMA İHTİMALLERİNE KARŞI HAZIRLIK

Haberde yer alan kaynaklar, İsrail’in bölgedeki varlığını yalnızca diplomatik ve ekonomik ilişkilerle sınırlı tutmadığını, aynı zamanda farklı coğrafyalarda “dağınık ve esnek operasyon kapasitesi” oluşturma yönünde bir yaklaşım geliştirdiğini ileri sürdü.

Bu çerçevede, İran sınırlarına yakın bölgelerde yürütülen bazı faaliyetlerin, doğrudan çatışma değil ancak “olası kriz senaryolarına hazırlık” niteliği taşıdığı öne sürüldü. Bu iddialar, bölgedeki güç rekabetinin yalnızca Ortadoğu ile sınırlı olmadığını, Kafkasya hattına da taşınmış olabileceği yorumlarını beraberinde getirdi.

TARAFLAR AÇIKLAMA YAPMADI

CNN ise haberinde, söz konusu bilgilerin doğruluğunun bağımsız olarak teyit edilemediğini, ancak birden fazla kaynağın benzer yönde ifade verdiğini aktardı.

İddialar, ne İsrail ne de Azerbaycan makamları tarafından resmi olarak doğrulanmadı. İran tarafı ise konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamalarda, bölgedeki yabancı askeri ve istihbari varlıklara karşı “ulusal güvenlik tehdidi” vurgusu yapmıştı.