İsrail'i aklayayım derken dünyaya rezil oldu

Slovenya Başbakanı Janez Jansa, parlamentoda hükümetin Gazze politikasını ve İsrail’e verilen desteği sorgulayan muhalefet milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Konuşmasında Gazze’de "uluslararası hukuka göre soykırım kararı verilmediğini" ve "soykırım" ifadesinin siyasi bir söylem olarak kullanıldığını savunan Jansa, muhalefete neden sadece Gazze’deki ölümlerden bahsedildiğini ve Hristiyan ölümlerinin görmezden gelindiğini sordu.

Kürsüde iddialarını sürdüren Jansa, elindeki fotoğrafı milletvekillerine göstererek, "Burası Sudan, bir yığın ceset var. Gazze’de gördüklerinizden çok daha fazla. İşte öldürülen Hristiyanlar" ifadelerini kullandı. Ancak Jansa’nın kürsüden gösterdiği bu karenin Sudan ile bir ilgisinin bulunmadığı, fotoğrafın Gazze'de çekildiği belirlendi.

İNGİLİZ ASKERİN BELGELEDİĞİ ABLUKA

Söz konusu fotoğrafın, Gazze'de görev yapan eski İngiliz deniz piyadesi David McIntosh tarafından paylaşıldığı kaydedildi. 2025 yılı Ağustos ve Ekim ayları arasında Gazze’de insani yardım faaliyetlerinde yer alan McIntosh, görüntünün yardım noktalarında çekildiğini açıklamıştı. McIntosh, karenin korkuya teslim olmayı reddederek ailelerinin aç kalmasına izin vermeyen Filistinlileri gösterdiğini belirtmiş ve İsrail ordusunun yardım noktalarının çevresinde sivillere ve insani yardım çalışanlarına ateş açtığını ifade etmişti.

MUHALEFETTEN 'ÖZÜR DİLE' ÇAĞRISI

Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından muhalefet partileri Başbakan Jansa’ya tepki gösterdi. Ana muhalefetteki Özgürlük Hareketi lideri Robert Golob, Meclis kürsüsünde yaşananlara ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Sözün bittiği yerdeyiz. Daha ne kadar aşağı düşebiliriz. Parlamentomuz böylesine insanlık dışı bir alaycılığın sahnesine dönüştü."

Golob, Başbakan Jansa’yı kamuoyundan ve meclisten özür dilemeye çağırdı. Sol Parti ise yayımladığı basın açıklamasında yaşanan süreci "fiyasko" olarak tanımlayarak, Başbakan Jansa’yı "İsrail’in taşeronu" olmakla suçladı.

Avrupa Parlamentosu Üyesi Matjaz Nemec de Jansa’ya hitaben açık bir mektup kaleme aldı. Jansa’nın "uluslararası hukuka göre soykırım yoktur" yönündeki ifadelerini eleştiren Nemec, Slovenya hükümetinin mevcut İsrail yönetimine verdiği koşulsuz desteği, ülkenin boynuna asılan bir "utanç" ve "aşağılanma" olarak niteledi.

"BİLSEYDİ BUNU MUHTEMELEN İNKAR EDECEKTİ"

Sivil toplum cephesinden de iktidara sert eleştiriler yöneltildi. 8 Mart Enstitüsü Direktörü Nika Kovac, Başbakanın Gazze gerçeğini bilmeyerek itiraf ettiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Dün tuhaf bir şey oldu. Janez Jansa, konuşmasında Gazze’de aç bırakılmış insanların fotoğrafını gösterdi. Fotoğraf, yürek parçalayıcı. Gazze’de insani yardım alamayan ve yardım bekleyen insanları gösteriyor. Bu insanlar, soykırımcıların aldığı kararlar nedeniyle aç bırakılıyor. Jansa, bunun Sudan’da çekilmiş bir fotoğraf olduğunu iddia etti. Fotoğrafı gösterirken aslında bunların ahlaken yanlış olduğunu ve kabul edilemez olduğunu itiraf etmiş oldu. Bunu, fotoğrafın Gazze’de çekildiğini bilmediği için yaptı. Bilseydi, bunu muhtemelen inkar edecekti."

Jansa’nın meclisteki konuşma görüntülerini paylaşan Kovac, dış politika tercihinin sonuçlarına işaret ederek, "Bu, devletimizin ele geçirildiği anlamına geliyor. Hükümetimizin Netanyahu hükümetiyle körü körüne iş birliği yaptığı anlamına geliyor. İktidarımızın savaş suçlarını desteklediği anlamına geliyor" değerlendirmesinde bulundu.