İsrail'e Yunan muhalefetinden tepki: Gazze belgeseli çeken İsrailliler vatandaşlıktan çıkarılamaz

Eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın kurduğu Yunan Sol İttifakı (ELAS) tarafından yapılan açıklamada, “NAZA” belgeselinin yönetmenleri Yuval Abraham ve Rachel Szor’un, Gazze’de sivillerin öldürülmesine ilişkin İsrail askerlerinin tanıklıklarını kamuoyuna taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail hükümetindeki aşırı sağcı bakanların iki yönetmeni vatandaşlıktan çıkarmakla tehdit ettiği ve hedef gösterdiği ifade edildi. Bu girişimin “kültüre saldırı” olduğu belirtilerek, basın özgürlüğü ile ifade ve eleştiri hakkını susturmaya yönelik yeni bir adım olduğu savunuldu.

ELAS’TAN AB’YE ÇAĞRI

ELAS, İsrail’deki demokratik ve barış yanlısı çevreler ile dünyadaki ilerici güçlere çağrıda bulunarak yönetmenlerin korunmasını istedi.

Avrupa Birliği’ne (AB) de çağrı yapan ELAS, İsrail hükümetinin yönetmenleri hedef göstermesinin kınanmasını ve İsrail’in uluslararası hukuka uyana kadar yaptırımlara tabi tutulmasını talep etti.

“NAZA” BELGESELİ TARTIŞMALARIN ODAĞINDA

Belgeselin adı “NAZA”, İsrail ordusunda erkek, kadın ve çocuklar dahil olmak üzere bir saldırıda öldürülmesi öngörülen siviller için kullanıldığı belirtilen kısaltmaya atıfta bulunuyor.

“NAZA”nın çekimleri yaklaşık 3 yıl boyunca Tel Aviv’deki çatılarda gizli şekilde gerçekleştirildi. Belgeselde yer alan kişilerin güvenliği için röportajlarda farklı yöntemler kullanılırken, katılımcıların kimlikleri, sesleri ve görüntüleri dijital yöntemlerle gizlendi.

Belgeselde konuşan İsrail askerleri, İsrail ordusunun Gazze’de kullandığı ileri sürülen gizli sistem ve yöntemlere ilişkin bilgiler verdi. Katılımcılar, saldırılarda kullanılan gözetleme sistemleri ve uzaktan bombalama yöntemlerini anlattı.

Belgeseldeki anlatımlara göre, yapay zeka kullanılarak potansiyel Hamas hedeflerinin belirlendiği ve bazı durumlarda içinde ailelerin bulunduğu bilinen evlerin de hedef alındığı öne sürüldü.

Yapımda ayrıca, Gazzelilerin sığınak olarak kullandığı yerleşimlerin kasten yakıldığı ve gıda dağıtımı sırasında sivillerin öldürüldüğü iddialarına doğrudan tanıklık ettiğini belirten İsrail ordusu mensuplarının ifadelerine yer verildi.

Belgeselde konuşan bazı kişilerin, İsrail’in gizli istihbarat birimlerinde görev yaptığı ve doğrudan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya bağlı olduğu belirtildi.