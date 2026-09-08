İsrail'e 12 ülkenin yaptırım kararına BM'den destek

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, İngiltere ve Fransa’nın da aralarında bulunduğu 12 ülkenin işgal altındaki Filistin topraklarıyla ticarete yönelik kısıtlama kararına ilişkin açıklama yaptı.

Laurence, AA muhabirinin sorusuna yazılı yanıt vererek, Batı Şeria’daki durumun acil ve somut önlemler gerektirdiğini belirtti.

“ANLAMLI ADIMLAR AMACA KATKIDA BULUNUYOR”

Laurence, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk’ün üçüncü ülkeleri Batı Şeria’daki şiddet ve işgale son verilmesi için anlamlı adımlar atmaya çağırdığını aktardı.

Laurence, “Bugün açıklanan adımlar bu amaca katkıda bulunuyor.” değerlendirmesinde bulundu.

BM yetkilisi, Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) Temmuz 2024’te yayımladığı danışma görüşüne de dikkat çekti. Buna göre devletlerin, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında oluşturduğu yasa dışı durumun sürdürülmesine yardımcı olan ticaret ve yatırım ilişkilerini önlemek için gerekli adımları atması gerektiği ifade edilmişti.

BM’DEN ÜLKELERE “KAPSAMLI VE ŞEFFAF DEĞERLENDİRME” ÇAĞRISI

Laurence, Eylül 2024’te BM Genel Kurulu’nda kabul edilen kararda da İsrail yerleşimlerinden kaynaklanan ürünlerin ithalatının durdurulmasının vurgulandığını hatırlattı.

Türk’ün tüm ülkelere, İsrail’in bölgedeki yasa dışı varlığının pekişmesine yardımcı olunmaması için alabilecekleri önlemleri titiz, kapsamlı ve şeffaf şekilde değerlendirmeleri çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Laurence ayrıca Türk’ün BM İnsan Hakları Konseyi’nin 63. Oturumu’nun açılış konuşmasında şirketlere yönelik yaptığı çağrıyı da hatırlattı. Türk, Batı Şeria’da şirketlerin yasa dışı yerleşimleri destekleyen iş uygulamalarına son vermesi gerektiğini belirtmişti.

12 ÜLKE TİCARET YASAĞI İÇİN ADIM ATACAK

Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere’nin dışişleri bakanları, ortak yazılı açıklamayla işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı İsrail yerleşimlerinden gelen ürünlerin ticaretini yasaklama yönünde adım atacaklarını duyurmuştu.