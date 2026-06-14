İsrail'den Trump-Netanyahu iddiasına yalanlama: 'Sahte haber' iddiası

İsrail Başbakanlık Ofisi, ABD merkezli CNN’in Netanyahu’nun Trump’tan acil görüşme talep ettiği yönündeki haberine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu makale "sahte haber" denilerek yalanlandı.

TEL AVİV'DEN YALANLAMA

Netanyahu’nun ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'dan döndüğü tarihte acil görüşme talebinde bulunduğuna dair CNN haberi sahte haberdir" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, haberin gerçeği yansıtmadığı iddia edildi.

NE OLMUŞTU

Bir İsrailli yetkiliye dayandırılan haberde, Netanyahu’nun Trump’ın Avrupa’daki G7 zirvesinden dönüşünden sonra veya kısa bir süre sonra acil bir toplantı talep ettiği öne sürülmüştü. Aynı haberde Tel Aviv yönetiminin, İran’ın Lübnan’daki Hizbullah’a karşı hareket özgürlüğünün korunması konusunda özellikle endişeli olduğu ve İran’ın İsrail’in çekilmesi yönünde baskı yaptığı belirtilmişti. Netanyahu'nun ofisi bu iddiaları reddetti.