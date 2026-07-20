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İsrail'den flaş İran açıklaması: Savaşa dönmeye hazırız

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İsrail işgali altındaki Filistin toprağı Batı Şeria'da,"Savaşa anında dönmeye hazırız ve bize zarar verecek herkese büyük bir güçle karşılık vereceğiz" ifadelerini kullandı.

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İsrail'den flaş İran açıklaması: Savaşa dönmeye hazırız

İsrail Genelkurmay Başkanı Orgeneral Eyal Zamir, Batı Şeria'da bir durum değerlendirme ziyareti gerçekleştirdi. Bölgedeki güvenlik durumunu ve istihbarat verilerini yerinde inceleyen Zamir, beraberindeki komuta kademesiyle birlikte saha değerlendirmelerinde bulundu.

İRAN'DAKİ GELİŞMELER YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Ziyaret sırasında konuşan Zamir, İran'daki son gelişmelere dikkat çekerek, ordunun bu konuda yüksek bir hazırlık seviyesinde olduğunu vurguladı. "İran'daki gelişmeleri yakından izliyor ve yüksek alarmda kalıyoruz" ifadelerini kullandı.

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"BİZE ZARAR VERENE BÜYÜK GÜÇLE KARŞILIK VERECEĞİZ"

Olası her türlü senaryoya karşı hazır olduklarını belirten Zamir, "Savaşa anında dönmeye hazırız ve bize zarar verecek herkese büyük bir güçle karşılık vereceğiz" diyerek, ABD tarafından tekrar başlatılan saldırıya katılma sinyali verdi. Zamir, bölgedeki tüm cephelerde "savunma ve saldırı yeteneklerinin devreye sokulmaya hazır olduğunu" da belirterek İsrail saldırganlığının başka ülkelere de sıçrayabileceğini sinyalini verdi.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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