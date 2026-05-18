İsrail’de Sumud krizi! Netanyahu’nun yolsuzluk duruşması yine askıya alındı

İsrail yargısında gündem yine Başbakan Binyamin Netanyahu’nun yolsuzluk dosyaları oldu. “1000”, “2000” ve “4000” numaralı davalar kapsamında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma iddialarıyla yargılanan Netanyahu’nun bugün görülmesi planlanan duruşması, mahkeme kararıyla ileri bir tarihe ertelendi.

Kararın, Netanyahu’nun hukuk ekibinin talebi üzerine alındığı öğrenildi. Avukat Amit Hadad, başbakanın gün boyunca ve gece saatlerine kadar sürecek kapsamlı güvenlik toplantılarına katılmak zorunda olduğunu belirterek duruşmanın ertelenmesini istedi.

SUMUD OPERASYONLARI GEREKÇE GÖSTERİLDİ

İsrail basınında yer alan bilgilere göre, bu toplantıların Gazze Şeridi çevresindeki gelişmeler ve uluslararası aktivistlerin yer aldığı Küresel Sumud Filosu’na yönelik olası müdahale planlarıyla bağlantılı olduğu öne sürüldü. Güvenlik birimlerinin, söz konusu filonun durdurulması ve kontrol altına alınmasına ilişkin senaryoları masaya yatırdığı ifade ediliyor.

Netanyahu’nun yargı süreci ise uzun süredir İsrail siyasetinin en tartışmalı başlıklarından biri olmayı sürdürüyor. Yaklaşık altı yıldır devam eden dava, ülkede derin siyasi kutuplaşmayı beslerken, uluslararası düzeyde de yakından takip ediliyor.