Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Dünya İsrail'de küçük uçak yere çakıldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

İsrail'de küçük uçak yere çakıldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

İsrail’in kuzeyinde küçük bir uçak 65 numaralı kara yolu yakınında düştü. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
İsrail'de küçük uçak yere çakıldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

İsrailin kuzeyinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı. Hayfa kenti yakınlarında meydana gelen kazanın ardından bölgede yangın çıkarken, olayın nedeni henüz netlik kazanmadı.

Son Dakika | İsrail uçağında pilotlar birbirini bıçaklamışSon Dakika | İsrail uçağında pilotlar birbirini bıçaklamış

Kaza, 65 numaralı kara yolunun Hayfa yakınlarındaki bölümünde meydana geldi. İlk belirlemelere göre küçük uçak, yolun yakınındaki açık bir alana düştü. Çarpmanın ardından hava aracı alev aldı ve bölgede yangın çıktı.

BÖLGE TRAFİĞE KAPATILDI

Uçakta bulunan iki kişiden biri olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer kişi ise ağır yaralı olarak sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda acil durum ve güvenlik ekibi sevk edildi. Yangına müdahale edilirken, ekipler kazanın meydana geldiği alanda çalışmalarını sürdürdü.

Kaza nedeniyle 65 numaralı kara yolu trafiğe kapatıldı. İsrail polisi, sürücülere bölgeye yaklaşmamaları ve alternatif güzergahları kullanmaları yönünde çağrı yaptı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Uçağın açık alana düşmesinin ardından alev aldığı belirtilirken, ilk bilgilere göre hava aracının bir tarım uçağı olabileceği değerlendiriliyor. Ancak uçağın tipi ve kazanın kesin nedeni konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için inceleme başlatılması bekleniyor. İsrail’de sivil havacılık kazalarının soruşturulmasından ilgili havacılık güvenliği makamları sorumlu bulunuyor. (AA)

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
İsrail Uçak Uçak Kazası Yaralı
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro