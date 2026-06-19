İsrail’de aşırı sağdan savaş çağrısı: Lübnan'ın tamamı yanmalı

İsrail hükümetinin aşırı sağcı isimleri, Hizbullah’ın düzenlediği saldırıda dört İsrail askerinin yaşamını yitirmesinin ardından Lübnan’a yönelik son derece sert açıklamalar yaptı.

"DAHA SERT KARŞILIK VERİLMELİ"

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Lübnan’a yönelik saldırıların artırılması gerektiğini savunarak, bölgenin “tamamıyla yanması” gerektiğini ifade etti. Ben-Gvir, Ortadoğu’da başarı elde etmek için “kontrollü tepkilerden uzaklaşıp daha sert ve çılgınca karşılık verilmesi gerektiğini” öne sürdü.

Tartışma yaratan açıklamalarında ABD ile İran arasında varılan mutabakata değinen Ben-Gvir, ABD’ye saygı duyduğunu belirtse de Lübnan’daki İsrail askerlerinin korunmasının öncelik olduğunu vurguladı. En çok tepki çeken ifadelerinde ise, “İsrailli bir annenin döktüğü her gözyaşı için bin Lübnanlı annenin ağlaması gerektiği” yönünde söylemlerde bulundu.

"CEHENNEMİN KAPILARINI AÇIN"

Aynı çizgide açıklama yapan Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise dört askerin ölümü sonrası yaptığı değerlendirmede sabahın “zor geçtiğini” belirtti. Smotrich, Lübnan’a yönelik askeri operasyonların yoğunlaştırılması gerektiğini savunarak “Cehennemin kapılarını açın” ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada ise saldırının detaylarına yer verildi. Açıklamaya göre, Hizbullah gece saatlerinde Lübnan’ın güneyinde bulunan Kefer Tebnit yerleşimi ve Ali Tahir Tepesi çevresindeki bir İsrail tankını insansız hava aracıyla hedef aldı.

4 İSRAİL ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda 52’nci Tabur Komutanı Yarbay Dor Gedalia Ben Shimhon dahil olmak üzere toplam dört İsrail askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Olayın ardından hem siyasi kanatta hem de sahada gerilim yükselirken, karşılıklı açıklamalar bölgedeki tansiyonun daha da artabileceği endişesini beraberinde getirdi.