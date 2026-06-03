İsrail’de aşırı sağcı bakan ezan sesini hedef aldı! “Camilerden gelen gürültüyü keseceğim”

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal edilen Filistin topraklarında bulunan camilerden yükselen ezan seslerine ilişkin yaptığı açıklamalar ve paylaştığı video nedeniyle tartışmaların odağına yerleşti.

Sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülerde Ben-Gvir, camilerden gelen ezan sesini “rahatsız edici gürültü” olarak tanımladı ve bu durumun değişmesi gerektiğini ifade etti. Açıklamalarında, “Camilerden gelen gürültüyü keseceğim. Bu durumu değiştireceğim” sözlerine yer veren Ben-Gvir, ezan seslerinin kısıtlanmasına yönelik yeni bir düzenlemeyi gündeme taşıdı.

YASA TASARISI SUNDU

Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü Partisi tarafından hazırlanan ve ülke genelinde camilerde hoparlör kullanımıyla ilgili yeni sınırlamalar getirmeyi planlayan yasa tasarısı geçtiğimiz aylarda İsrail Meclisi’ne sunulmuştu. Tasarıya göre, camilerde ses sistemlerinin kurulması veya çalıştırılması belirli izinlere bağlanırken, izinsiz kullanımın tespit edilmesi halinde ağır para cezaları uygulanması öngörülürken, bu cezaların 50 bin şekele (yaklaşık 17 bin 500 dolar) kadar çıkabileceği belirtildi.

BENZER MÜDAHALELERDE BULUNMUŞTU

Düzenlemede, izin süreçlerinin camiden yayılan sesin şiddeti ve yerleşim alanlarına yakınlık gibi kriterlere göre belirleneceği ifade edilirken söz konusu tasarının, 31 Mayıs Pazar günü ilgili komisyondan geçerek İsrail Meclisi gündemine taşındığı aktarılmıştı.

Ben-Gvir’in daha önce de benzer adımlar attığı biliniyor. 2024 yılında, ezan sesinin kısılması amacıyla polise camilerdeki hoparlörlere müdahale edilmesi ve “gürültü” gerekçesiyle para cezaları uygulanması yönünde talimat verdiği, bu kararın ise geniş çaplı tepkilere yol açtığı hatırlatıldı.