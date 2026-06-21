İsrail yine sivilleri vurdu: Gazze'de sığınmacı çadırına bombalı saldırı!

İsrail ordusu, ateşkese rağmen sivil yerleşim yerlerini hedef almayı sürdürüyor. Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentinin kuzeybatısında yer alan Şati Mülteci Kampı ile Nasıra Mahallesi çevresine hava saldırıları düzenledi. Bu saldırılarda yerinden edilmiş siviller bir kez daha doğrudan hedef alındı. İlk belirlemelere göre bir sivil hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

OKUL BAHÇESİNDEKİ SİVİLLER VURULDU

Saldırının en ağır hissedildiği noktalardan birinin Şati Mülteci Kampı sınırları içerisindeki İbn Sina Okulu olduğu belirtildi. Evlerini terk etmek zorunda kalarak okulun bahçesine kurdukları çadırlara sığınan sivillerin bulunduğu alan, savaş uçakları tarafından vuruldu. İsrail, aynı bölgedeki Sadaka Kulübü ile El-Firuz kuleleri arasındaki başka bir noktaya da hava harekatı düzenlediği ve bu saldırıda da çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.

GAZZE'DE TOPLAM CAN KAYBI 73 BİNİ AŞTI

Gazze’de ateşkesin resmen yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bugüne kadar gerçekleşen İsrail saldırılarında 1021 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 249 kişi ise yaralandı. Enkaz altından çıkarılan cansız beden sayısının ise 784 olduğu kaydedildi. İsrail’in saldırılarına başladığı Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde ortaya çıkan acı bilanço ise 73 bin 32 can kaybı ve 173 bin 357 yaralı olarak kayıtlara geçti. (AA)