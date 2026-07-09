İsrail yalnız bırakılma çağrılarına yanıt verdi: Gerekirse İran'a tek başımıza saldırırız

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a "gerektiğinde tek başına" saldırmak için teyakkuzda ve hazır olduklarını savundu.

İsrail ordusunun hava kuvvetleri mezuniyet töreninde konuşan Katz, İran'a yönelik olası operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in İran'a karşı tek başına hava saldırısı düzenleyebilecek hazırlığa sahip olduğunu öne süren Katz, Lübnan'ın güneyindeki askeri varlıklarının da devam edeceğini belirtti.

"Lübnan'a girmek için kimseden izin istemedik, orada kalmak için de bir izne ihtiyacımız yok." diyen Katz, Hizbullah silahsızlandırılana kadar bölgede kalacaklarını ve gerektiğinde operasyonlarını sürdüreceklerini ifade etti.

GENELKURMAY BAŞKANI: YENİ OPERASYON PLANLARI ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ

Törende konuşan İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir de ordunun hem İran hem de Lübnan'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.

İran'a yönelik hazırlıkların sürdüğünü söyleyen Zamir, "Üzerinde çalıştığımız yeni planlar var. Önümüzde hâlâ büyük operasyonların bizi beklediğini öngörüyoruz. Hazırlıklı olun." ifadelerini kullandı.

İsrail basınında yer alan haberlerde de ABD'nin İran'a yönelik son hava saldırılarının ardından, İsrail'in İran veya Lübnan'dan gelebilecek olası misillemelere karşı hazırlık seviyesini artırdığı öne sürüldü.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik açıklamalarının ardından ABD ordusu, önceki gece İran'ın Hürmüz Boğazı yakınındaki bazı bölgelerine hava saldırısı düzenlemişti. (AA)