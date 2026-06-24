İsrail ve Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de yeni anlaşma

Yunanistan ile İsrail arasında son yıllarda giderek derinleşen savunma ve güvenlik iş birliği, üst düzey askeri temaslarla yeni bir boyut kazandı. Bu kapsamda Yunanistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Dimitrios Elefterios Kataras, İsrail Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Eyal Harel'in daveti üzerine İsrail'e resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Yunanistan tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmelerin odağında Doğu Akdeniz'deki güvenlik ortamı, denizlerde seyrüsefer serbestisinin korunması ve günümüzde giderek çeşitlenen güvenlik tehditlerine karşı ortak hareket edilmesi konuları yer aldı. Taraflar ayrıca iki ülke donanmaları arasındaki operasyonel koordinasyonun geliştirilmesi ve mevcut iş birliği mekanizmalarının genişletilmesini değerlendirdi.

İKİ KOMUTANDAN SAMİMİ KARELER

Ziyaret sırasında dikkat çeken anlardan biri de İsrail Deniz Kuvvetleri Komutanı Eyal Harel'in Yunan mevkidaşını karşılaması oldu. Harel'in sırtında piyade tüfeğiyle Kataras'ı karşılaması ve iki komutanın samimi görüntüler vermesi ziyaretin sembolik kareleri arasında yer aldı.

Program kapsamında İsrail'in en önemli askeri tesislerinden biri olarak gösterilen Hayfa Deniz Üssü'nü gezen Kataras'a, İsrail Deniz Kuvvetleri'nin mevcut operasyonel kapasitesi, yürüttüğü faaliyetler, görev sahaları ve geleceğe yönelik stratejik planlamaları hakkında kapsamlı sunum yapıldı. İsrailli yetkililer, deniz kuvvetlerinin bölgesel güvenlik mimarisindeki rolüne ilişkin değerlendirmelerini de Yunan heyetiyle paylaştı.

İŞ BİRLİĞİ DERİNLEŞİYOR

Temasların sonunda iki taraf, Doğu Akdeniz'de güvenlik ve istikrarın korunmasına yönelik iş birliğinin daha da hızlandırılması konusunda görüş birliğine vardı. Görüşmelerin ardından taraflar arasında karşılıklı mutabakat metni imzalanırken, anlaşmanın deniz güvenliği alanındaki ortak faaliyetlerin artırılması ve iki ülke arasındaki askeri koordinasyonun güçlendirilmesine katkı sağlamasının hedeflendiği belirtildi.

Ziyaret, İsrail ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki stratejik ortaklığını pekiştiren yeni bir adım olarak değerlendirilirken, bölgedeki gelişmeler açısından da dikkatle takip edilen diplomatik ve askeri temaslardan biri oldu.