İsrail ve İspanya arasında Lamine Yamal krizi: Sanchez sahip çıktı

Barcelona'nın La Liga'da şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından 11 Mayıs'ta düzenlenen kutlamalarda, takımın otobüsü üzerinden Filistin bayrağı sallayan Fas kökenli İspanyol milli futbolcu Lamine Yamal, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’ın hedefi oldu.

İSRAİL BAKANINDAN ELEŞTİRİ

Katz, X hesabından yaptığı paylaşımda Yamal'ı, “askerlerimiz 7 Ekim'de Yahudi çocukları, kadınları ve yaşlıları katleden, tecavüz eden, yakan ve öldüren Hamas terör örgütüyle savaşırken İsrail'e karşı nefreti körüklemekle” suçladı. Katz ayrıca, “Bu tür bir mesajı destekleyen herkes kendine şu soruyu sormalı: Bunu insani bir davranış olarak mı görüyorlar? Bu ahlaki mi?” ifadelerini kullandı.

BAŞBAKAN SANCHEZ’DEN DESTEK

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla genç futbolcuya destek verdi. Sanchez, “Bir devletin bayrağını sallamayı nefret kışkırtmak olarak görenler ya akıllarını kaybetmişlerdir ya da kendi utanç duygularıyla kör olmuşlardır” diyerek Katz’ı sert bir dille eleştirdi. Sanchez, “Lamine, milyonlarca İspanyol'un hissettiği Filistin'le dayanışmayı ifade etmiştir. Bu da onunla gurur duymamız için bir başka sebeptir” açıklamasında bulundu.

SANCHEZ’DEN DAHA ÖNCE DE AÇIKLAMA

İspanya Başbakanı, 12 Mayıs’ta bir basın toplantısında konuya ilişkin bir soruya yanıt olarak, İspanya’nın Filistin Devleti’ni resmen tanıdığını hatırlatmış ve “İsrail’in olduğu gibi Filistin’in de mevcudiyet hakkı vardır” demişti.