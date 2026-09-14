İsrail silah fabrikalarını Güney Kıbrıs'a taşıyor! AB logosu bahaneleri oldu

Avrupa Birliği'nin savunma harcamalarını artırmak amacıyla oluşturduğu 150 milyar euroluk SAFE programı, İsrail savunma sanayisinin de iştahını kabarttı. İsrail'in önde gelen silah şirketlerinin, Avrupa Birliği üyesi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde üretim tesisleri ve faaliyet merkezleri kurarak AB savunma pazarında daha güçlü bir konum elde etmeye hazırlandığı bildirildi.

Rum basınında yer alan bilgilere göre, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un geçen hafta Lefkoşa'da Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis ile gerçekleştirdiği görüşmede savunma sanayisindeki bu olası işbirliği de gündeme geldi. Fileleftheros gazetesinin üst düzey hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberde, İsrailli savunma şirketlerinin Güney Kıbrıs'ta üretim alanları oluşturma talebinde bulunduğu aktarıldı.

HEDEFTE 150 MİLYAR EUROLUK FON VAR

Planın arkasındaki temel nedenin ise AB'nin SAFE adlı savunma finansman mekanizması olduğu belirtildi. Avrupa Komisyonu'nun verilerine göre SAFE, üye ülkelere savunma yatırımlarını artırmaları için toplam 150 milyar euroluk kredi imkanı sağlıyor. Program özellikle mühimmat, füze, hava savunma ve kara muharebe sistemleri gibi alanlarda ortak tedariki destekliyor.

Güney Kıbrıs da bu mekanizmadan yararlanan ülkeler arasında bulunuyor. Rum yönetimine SAFE kapsamında yaklaşık 1,2 milyar euro tahsis edilirken, Haziran ayında bunun 177,2 milyon euroluk ilk ödemesi gerçekleştirildi.

İsrail şirketleri açısından kritik nokta ise SAFE'in fonların kullanımında Avrupa'daki üretimi teşvik eden kuralları. Program kapsamında satın alınan savunma sistemlerinde kullanılan parçaların en az yüzde 65'inin AB, Ukrayna veya uygun Avrupa ülkelerinden gelmesi gerekiyor. AB dışından gelen bileşenlerin payı ise yüzde 35 ile sınırlandırılıyor.

"MADE IN ISRAİL" YERİNE "MADE IN EU"

İşte İsrail savunma şirketlerinin Güney Kıbrıs ilgisinin arkasındaki temel hesap da burada ortaya çıkıyor.

İsrailli şirketlerin Rum kesiminde üretim gerçekleştirmesi halinde, AB içindeki ortaklık ve üretim modelleri üzerinden Avrupa savunma tedarik zincirine daha kolay dahil olmayı hedeflediği belirtildi. Böylece İsrail'de üretilen ve doğrudan AB dışından gelen ürünler yerine, Avrupa topraklarında üretilen sistem ve bileşenlerle pazarda daha avantajlı bir konum elde edilmesi amaçlandı.

İsrail'in en büyük savunma şirketleri arasında bulunan Elbit Systems, Israel Aerospace Industries (IAI) ve Rafael Advanced Defense Systems bu alanda öne çıkan isimler. Fileleftheros'a göre bu şirketlerin yanı sıra yapay zeka, elektronik harp ve diğer yüksek teknoloji alanlarında faaliyet gösteren daha küçük İsrailli savunma şirketleri de Rum kesiminde üretim yapmaya ilgi gösteriyor.

KRİTİK KURAL

Ancak bu hamlenin SAFE fonlarına otomatik erişim anlamına gelmediği de vurgulandı. AB kurallarına göre şirketlerin AB içinde kurulmuş olması ve yönetim yapılarının belirli şartları karşılaması gerekiyor. Üçüncü ülke sermayesinin kontrolündeki şirketler için ise ek inceleme ve güvence mekanizmaları uygulanabiliyor.

İSRAİL AVRUPA'NIN SAVUNMA PAZARINDA BÜYÜYOR

İsrail'in Güney Kıbrıs hamlesi, Avrupa'daki savunma faaliyetlerinin genişlediği bir döneme denk geldi.

Politico'nun araştırmasına göre, İsrail ile Avrupa Birliği arasındaki siyasi gerilimlere rağmen İsrail savunma şirketleri Avrupa ülkeleriyle giderek daha fazla iş yapıyor. Elbit, Rafael ve IAI'nin Avrupa'daki faaliyetleri son yıllarda belirgin şekilde genişlerken, doğrudan yapılan savunma sözleşmeleri de dikkat çekti.

Elbit'in rakamları da bu büyümeyi ortaya koydu. Şirket 2026'nın ikinci çeyreğinde 2,29 milyar dolar gelir elde ederken sipariş birikimi 30 Haziran itibarıyla rekor seviyedeki 32 milyar dolara ulaştı. Bu siparişlerin yüzde 73'ünün İsrail dışından geldiği, Avrupa'nın da şirketin büyümesinde önemli rol oynadığı bildirildi.

ROMANYA'DAN ALMANYA'YA AVRUPA AĞI

İsrailli şirketler Avrupa'ya yalnızca ürün satışı üzerinden değil, üretim ve ortaklıklar yoluyla da yerleşmeye çalışıyor.

Elbit Systems'in Romanya'da halihazırda bir üretim merkezi bulunuyor. Rafael ise Alman Rheinmetall ve Diehl Defence şirketleriyle birlikte Avrupa'da Spike füzelerinin üretim ve pazarlamasını yapan EuroSpike girişiminde yüzde 20 paya sahip.

Rafael'in bir diğer dikkat çeken hamlesi ise Almanya'daki Volkswagen'in Osnabrück fabrikasıyla ilgili. Rafael, Aşağı Saksonya eyaleti ve İsrail merkezli Aurelius Capital ile birlikte fabrikayı satın almak için niyet mektubu imzaladı. Plan kapsamında tesiste hava savunma sistemlerine yönelik savunma üretimi yapılması öngörülüyor.

YUNANİSTAN'DA MİLYARLARCA EUROLUK ANLAŞMA

İsrail'in Avrupa'daki savunma atağının bir diğer önemli ayağı ise Yunanistan oldu.

İsrail ile Yunanistan, 31 Ağustos'ta yaklaşık 3 milyar euroluk dev bir hava savunma anlaşmasına imza attı. “Aşil Kalkanı” adı verilen proje kapsamında Rafael'in Davud Sapanı ve SPYDER sistemleri ile IAI'nin BARAK MX sistemi ve MMR radarları Yunanistan'ın çok katmanlı hava savunma mimarisinde kullanılacak. Anlaşma, İsrail'in Yunanistan'a yaptığı en büyük savunma ihracatı olarak kayıtlara geçti.

Üstelik Yunanistan örneğinde yalnızca ürün satışı değil, yerel üretim ve teknoloji transferi de gündemde. Daha önceki planlarda anlaşma kapsamındaki sistemlerin en az yüzde 25'inin Yunanistan'da üretilmesi öngörülmüştü.

GKRY İÇİN FİNANSAL AVANTAJ

İsrail'in Yunanistan üzerinden kurduğu bu savunma ağı ile şimdi Güney Kıbrıs'ta gündeme gelen üretim planı birlikte değerlendirildiğinde, İsrail savunma sanayisinin Avrupa pazarındaki varlığını yalnızca ihracatla değil, Avrupa topraklarında üretim yaparak kalıcı hale getirmeye çalıştığı görülüyor.

Rum yönetiminin de bu yatırımlardan ekonomik ve teknolojik fayda sağlamayı hedeflediği belirtildi. Böylece Lefkoşa hem SAFE kaynaklarından yararlanabilecek savunma projelerini büyütmeyi hem de İsrail ile savunma işbirliğini derinleştirmeyi amaçlıyor.