İsrail ordusu: Hizbullah İsrail’in kuzeyindeki askeri bölgeye İHA saldırısı düzenledi

Ordudan yapılan açıklamada, saldırı nedeniyle Celile bölgesinde alarm sirenlerinin devreye girdiği belirtildi. İHA'nın düşürülmesine yönelik girişimler sırasında Batı Celile'deki çeşitli yerleşim yerlerinde de sirenlerin çaldığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırıda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı kaydedildi.

ATEŞKES SÜRECİ

İsrail ordusu, 2 Mart'ta Lübnan'a yönelik yoğun hava saldırıları başlatmış ve ülkenin güneyindeki bazı bölgeleri kontrol altına almıştı. Lübnan hükümeti, bu süreçte yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu geçtiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin üç hafta uzatıldığını duyurmuştu. Daha sonra ABD arabuluculuğunda gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda ateşkesin 17 Mayıs itibarıyla 45 gün daha uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 711 kişi hayatını kaybetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 3 Haziran'da yapılan görüşmelerin ardından İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını durdurması ve unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla geniş kapsamlı bir ateşkes konusunda mutabakata vardığını açıklamıştı.

Hizbullah ise söz konusu şartlı ateşkesi kabul etmediğini duyurmuştu. Buna rağmen taraflar arasındaki gerilim ve karşılıklı saldırılar sürüyor. (AA)